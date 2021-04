CINQUESTELLE, MOLTI RANCORI - ALL'EVENTO ONLINE PER RICORDARE GIANROBERTO CASALEGGIO NON CI SARA' NESSUN BIG DEL M5S, TRANNE VIRGINIA RAGGI (CHE NON HA MAI LAVORATO CON CASALEGGIO PADRE) - SONO STATE REGISTRATE ALCUNE INTERVISTE, CHE SARANNO PUBBLICATE DAL 12 APRILE, ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL FONDATORE - TRA I CONTRIBUTI SONO PREVISTI QUELLI DI GRILLO, DI PIETRO, DI BATTISTA, CASALINO, MAX BUGANI - ASSENTI FICO, DI MAIO E CONTE

Emanuele Buzzi per il "Corriere della Sera"

gianroberto casaleggio

«Nessuna polemica e nessuna esclusione. Tutti possono celebrare la memoria di Gianroberto Casaleggio inviando aneddoti e ricordi a lui legati», Davide Casaleggio interviene per spazzare via tensioni e malumori sorte nelle ultime ore. «L'Associazione Gianroberto Casaleggio ha deciso di intervistare persone che hanno lavorato con mio padre e iscritti dell' Associazione Gianroberto Casaleggio che hanno voluto raccontare qualcosa di speciale su mio padre. In rappresentanza degli eletti è stata scelta Virginia Raggi perché ad oggi è colei che raccoglie più fiducia dagli iscritti su Rousseau. Al centro di Sum#05 cè Gianroberto Casaleggio e le sue idee.

Vorrei restasse così», spiega al Corriere Casaleggio. Ma nel Movimento non tutti sono d' accordo. «In questo modo un momento di ricordo, che avrebbe potuto riunirci, finisce per diventare un' altra occasione di divisione», dicono diversi parlamentari Cinque Stelle di lungo corso. Deputati e senatori mostrano perplessità sulla scelta operata per la quinta edizione di Sum, la kermesse in memoria di Gianroberto Casaleggio, scomparso nell' aprile di cinque anni fa. Quest' anno l' incontro sarà telematico, virtuale.

gianroberto casaleggio grillo

Sono state registrate nelle scorse settimane alcune interviste, che - insieme a un documentario - saranno pubblicate dal 12 aprile, anniversario della morte del fondatore del Movimento. Tra i contributi sono previsti quelli di Beppe Grillo, Antonio Di Pietro, Alessandro Di Battista, Rocco Casalino, Max Bugani e molti imprenditori, pensatori e amici di Casaleggio.

Più che i nomi dei presenti tra i Cinque Stelle hanno fatto rumore le assenze, le voci che non sono state interpellate. Praticamente non c' è traccia degli attuali vertici M5S, a partire da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio, Roberto Fico. L' unico intervento M5S «politico» è quello di Virginia Raggi. C' è chi legge la mossa come un endorsement di Casaleggio (che tramite l' associazione dedicata alla memoria del padre organizza l' evento) nei confronti della sindaca.

BEPPE GRILLO DAVIDE CASALEGGIO

«Raggi non ha mai lavorato con Gianroberto», puntualizzano parlamentari della prima ora. E attaccano: «Davide fa battaglie politiche con la commemorazione». Da ambienti vicini alla sindaca ribattono: «Virginia ha solo accettato con piacere un invito per ricordare una persona che ora non c' è più».

E c' è chi prova a spegnere il caso: «Ma quale mossa politica! Raggi è stata invitata perché è risultata la più apprezzata sulla piattaforma. Di Battista collaborava con Gianroberto ancora prima di entrare in Parlamento. Chi vede una scelta di parte si sta sbagliando di grosso».

virginia raggi foto di bacco

E ancora: «Siamo sicuri che chi ora si lamenta incarni quei valori che Gianroberto ha cercato di diffondere?». I rapporti tra Casaleggio e il Movimento rimangono tesi, ma - si rimarca - «questa non è certo l'occasione per sciogliere i nodi». Si rincorrono le voci di incontri già nei prossimi giorni per superare lo stallo, con un contatto (decisivo) tra Conte e Grillo.

Tuttavia le polemiche al momento non si fermano. E c' è chi spera in una tregua almeno proprio in vista di Sum: «Sarebbe doveroso per Gianroberto». La kermesse prevede ogni giorno per cinque giorni interventi su cinque aree tematiche diverse: il pensiero di Gianroberto e la sua idea di ambiente, il manager in anticipo sui tempi, pensare digitale, dalla storia dell' uomo alla singularity, una nuova idea di politica.

DAVIDE CASALEGGIO ALESSANDRO DI BATTISTA