PICCOLO PRONTUARIO SOCIAL - COME FUNZIONANO GLI HASHTAG DI TENDENZA CHE DURANO COME UN GATTO IN TANGENZIALE? NELLE ULTIME ORE #DRAGHIDIMETTITI È DIVENTATO TRENDING TOPIC. MA COME? IL DIGITAL STRATEGIST PIETRO RAFFA: “È STATO UTILIZZATO SOLTANTO DA 166 ACCOUNT. I PRIMI DIECI PROFILI PER ATTIVITÀ HANNO NICKNAME IMPROBABILI. IN CONCLUSIONE: È UNA CHIARA OPERAZIONE DI TWEETBOMBING”