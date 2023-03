CITTADINANZE E MAL DI PANZE - ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA VUOLE METTERE ELLY SCHLEIN “A DIETA” DI PASSAPORTI: “NON SAREBBE STATO OPPORTUNO CHE, NEL MOMENTO IN CUI È DIVENTATA SEGRETARIA DEL PD, ELLY SCHLEIN ANNUNCIASSE DI RINUNCIARE ALLE DUE CITTADINANZE DELLE TRE CHE HA, QUELLA STATUNITENSE E QUELLA SVIZZERA, DECIDENDO DI ACCONTENTARSI DELLA MENO ACCATTIVANTE CITTADINANZA ITALIANA? OGGI LA SCHLEIN È A CAPO DEL PRINCIPALE PARTITO D’OPPOSIZIONE, MA DOMANI POTREBBE MAGARI TROVARSI A ESSERE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO…”

Estratto dell’articolo di Ernesto Galli Della Loggia per il “Corriere della Sera”

ernesto galli della loggia foto di bacco

[…]non sarebbe stato opportuno che Elly Schlein nel momento in cui è diventata segretaria del Pd annunciasse di rinunciare alle due prestigiose cittadinanze delle tre che ha, quella statunitense e quella svizzera, decidendo […] di accontentarsi della […] meno accattivante cittadinanza italiana? Oggi la Schlein è a capo del principale partito d’opposizione, ma domani, chissà, grazie a qualche imprevedibile terremoto politico-parlamentare qui da noi però sempre possibile, potrebbe magari trovarsi a essere addirittura in corsa per la Presidenza del Consiglio.

ELLY SCHLEIN

«Sta bene» mi chiedo […] che una persona in una tale condizione oltre che cittadina italiana sia anche cittadina svizzera e americana? Cioè da un lato dell’unico o quasi Paese europeo che non fa parte dell’Unione e dall’altro di un Paese come gli Usa con il quale è inutile sottolineare la complessità dei rapporti che intratteniamo sia come italiani che come europei? […]