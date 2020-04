ANCHE IL ‘NEW YORK TIMES’ SPETTINA CONTE: “PREFERISCE GIRI DI PAROLE, ESPRESSIONI LEGALISTICHE E INSIPIDE. USA LE SUE APPARIZIONI IN TV E I VIDEO IN DIRETTA FACEBOOK PER ESALTARE LA MIRIADE DI COMITATI E TASK FORCE CHE GLI PIACE CONSULTARE” – ELOGIO INVECE PER I SINDACI ALLA DE LUCA: “HANNO LANCIATO DRONI ARMATI DI INSULTO. HANNO PRESO IN GIRO LE DONNE PER ESSERSI FATTE I CAPELLI. HANNO CHIESTO A TUTTI I LORO CITTADINI CHE PASSEGGIAVANO CON IL CANE SE I LORO ANIMALI AVEVANO PROBLEMI ALLA PROSTATA. M, INSULTI COMICI A PARTE, HANNO AGITO COME SENTINELLE”