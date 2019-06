DI MAIO E SALVINI SONO AVVERTITI: CON UN RIMPASTO SUPERIORE AI TRE MINISTRI MATTARELLA RINVIERÀ IL GOVERNO ALLE CAMERE PER UN NUOVO VOTO DI FIDUCIA. E PER LEGA E 5STELLE POTREBBERO ESSERE DOLORI. ECCO PERCHÉ SI STA LIMITANDO A UN MASSIMO DI DUE MINISTRI E SI PUNTA SUI SOTTOSEGRETARI (E LA POLTRONA VACANTE DI SAVONA) - COME MAI NESSUN GRILLINO HA MENZIONATO L'INCHIESTA DELLA CORTE DEI CONTI SU GARAVAGLIA? SALVINI RINGRAZIA…