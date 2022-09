CLAUDIO LOTITO ELETTO SENATORE IN MOLISE! - IL PRESIDENTE DELLA LAZIO HA VINTO LA SFIDA NEL COLLEGIO UNINOMINALE DOVE ERA CANDIDATO PER IL CENTRODESTRA - CON IL 43% SI E’ IMPOSTO DAVANTI A OTTAVIO BALDUCCI DEL M5S (23,9%) E A ROSSELLA GIANFAGNA (23,7%), CANDIDATA DEL CENTROSINISTRA…

CLAUDIO LOTITO ELETTO SENATORE IN MOLISE

(ANSA) - Claudio Lotito eletto senatore in Molise. Il presidente della Lazio ha vinto la sfida nel collegio uninominale dove era candidato per il centrodestra. Lotito ha atteso i risultati nell'albergo di Campobasso che nell'ultimo mese è stata la sua residenza molisana poi nel, cuore della notte, ha commentato la vittoria. "Io in questa campagna elettorale ho messo cuore, passione e sentimenti autentici - ha detto - che sono stati recepiti dai molisani.

Gli abitanti di questa regione mi sono entrati nel cuore e hanno capito la mia totale disponibilità. Ora porterò lo loro istanze in Parlamento con la stessa determinazione che ho impiegato nella campagna elettorale". Lotito infine ha ribadito che manterrà gli impegni presi nelle ultime settimane: "I molisani non saranno traditi perché lo meritano, questa è una terra fantastica che è stata troppo dimenticata negli ultimi anni e che ha bisogno di una voce in Parlamento".

ELEZIONI: MOLISE, ELETTI LOTITO E CESA

(ANSA) - Vanno al centrodestra tre dei quattro collegi in palio in Molise: bottino pieno al Senato, con il presidente della Lazio Claudio Lotito che si impone nel collegio uninominale con il 43%, davanti all'avvocato isernino Ottavio Balducci del M5S (23,9%) e alla dirigente scolastica Rossella Gianfagna (23,7%), candidata del centrosinistra, e l'esponente di Fratelli d'Italia Costanzo Della Porta, sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, che ottiene il seggio disponibile nel proporzionale, prevalendo sugli 'avversari' di coalizione, quali Nicola Cavaliere di Fi, Alberto Tramontano della Lega e Mimmo Izzi di Noi Moderati.

Successo di Lorenzo Cesa nel collegio uninominale della Camera, al 43%, davanti ai rivali Riccardo Di Palma (23,68%), del Movimento 5 Stelle e Alessandra Salvatore (23,55%), consigliere comunale a Campobasso del Pd. Per l'assegnazione del seggio determinato dalla corsa nel proporzionale della Camera occorrerà attendere i complicati conteggi imposti dal sistema elettorale.

