CLEMENTE MASTELLA È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA – IL SINDACO DI BENEVENTO HA AVUTO UN MALORE DOVUTO A UN’ASMA BRONCHIALE. NON POTRÀ PARTECIPARE ALLE CERIMONIE NATALIZIE MA NON È NULLA DI GRAVE: DOPO GLI ACCERTAMENTI DI ROUTINE SARÀ DIMESSO…

Ricoverato in terapia intensiva Clemente Mastella, il sindaco di Benevento. Il primo cittadino, si apprende, si trova all'ospedale Rummo a causa di un'asma bronchiale. E ancora, la struttura ha reso noto che sarà sottoposto ad accertamenti di routine, per poi tornare a casa.

Nulla di grave, insomma. Il sindaco però non potrà partecipare ad alcune delle cerimonie natalizie previste, come ogni anno, in città. In particolare, Mastella sarà costretto a saltare l'atteso taglio del nastro del Mc Donald's che sta per aprire in via Pietro Nenni, il primo a Benevento. All'inaugurazione prenderà parte la moglie, Sandra Leonardo, senatrice di Forza Italia.

