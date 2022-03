LA CNN RIVELA CHE L’INTELLIGENCE USA STA VALUTANDO LO STATO MENTALE DI PUTIN: "IL SUO COMPORTAMENTO E’ SEMPRE PIU’ IMPREVEDIBILE E IRRAZIONALE”

VLADIMIR PUTIN

(ANSA) - L'intelligence americana ritiene una priorità valutare lo 'stato mentale' di Vladimir Putin per capire come potrebbe influenzarlo nelle sue decisioni per l'Ucraina. Secondo quanto riportato da Cnn, gli esperti hanno osservato come il comportamento del presidente sia diventato di recente "sempre più imprevedibile, erratico e irrazionale". Da qui gli sforzi dell'intelligence americana nel cercare di raccogliere più informazioni per capire come ha reagito alla dura risposta dell'Occidente.

