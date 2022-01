LA CNN SGANCIA LA BOMBA: "LA RUSSIA VUOLE CREARE UN PRETESTO PER INVADERE L'UCRAINA" - MOSCA AVREBBE PREPOSIZIONATO UN GRUPPO DI OPERATIVI ADDESTRATI NELLA GUERRIGLIA URBANA PER CONDURRE UN'OPERAZIONE SOTTO FALSA BANDIERA NELL'UCRAINA ORIENTALE, PER COMPIERE ATTI DI SABOTAGGIO CONTRO LE STESSE FORZE SOSTENUTE DALLA RUSSIA…

Vladimir Putin

(ANSA) - Gli Usa hanno informazioni secondo cui la Russia ha preposizionato un gruppo di operativi per condurre un'operazione sotto falsa bandiera nell'Ucraina orientale per creare un pretesto per un'invasione. Lo riferisce la Cnn, citando dirigenti americani. Gli operativi, secondo queste fonti, sono addestrati nella guerriglia urbana e nell'uso di esplosivi per compiere atti di sabotaggio contro le stesse forze sostenute dalla Russia.

vladimir putin

Le informazioni riecheggiano una dichiarazione del ministero della Difesa ucraino, secondo cui i servizi segreti russi stanno preparando provocazioni contro le forze russe nel tentativo di incastrare Kiev. Ieri il consigliere per la sicurezza Usa Jake Sullivan aveva detto che "la comunità di intelligence americana ha sviluppato informazioni, ora declassificate, che Mosca sta creando il terreno per avere l'opzione di fabbricare il pretesto per un'invasione", ricordando il copione del 2014 in Crimea.