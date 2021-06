COALIZIONE INDIGESTA – SLITTA DI NUOVO IL TAVOLO DEI LEADER DI CENTRODESTRA PER DECIDERE I CANDIDATI A ROMA, MILANO E BOLOGNA. PER ORA C’È L’ACCORDO SOLO SU DAMILANO A TORINO E MARESCA A NAPOLI, MA NON SU MILANO E ROMA – IERI RIUNIONE DI UN’ORA E MEZZO: NONOSTANTE I ROSARI PORTATI DI FATIMA PORTATI DA SALVINI, GLI ANIMI SI SONO SCALDATI – NELLA CAPITALE “BALLOTTAGGIO” TRA ENRICO MICHETTI (SPONSORIZZATO DALLA MELONI) E L’EX MAGISTRATA SIMONETTA MATONE…

Alessandro Di Matteo e Federico Capurso per “la Stampa”

Il vertice decisivo sarà la prossima settimana, anche questa volta. Il nuovo tavolo dei leader del centrodestra non riesce a produrre un accordo sui candidati a Roma, Milano e Bologna, e anzi - raccontano - nonostante i rosari di Fatima portati in dono da Salvini, non sono mancati i momenti di tensione durante l' ora e mezzo di riunione.

Solo i nomi di Paolo Damilano a Torino e di Catello Maresca a Napoli sembrano ormai definiti, ma per le altre grandi città al voto ci vorranno ancora giorni. E siccome «l' accordo va chiuso in una logica di "pacchetto"», spiega uno dei partecipanti al vertice, tutto è rimandato di nuovo alla prossima settimana, quando - assicura il leader della Lega - si chiuderà l' intesa.

Su Milano, in particolare, Matteo Salvini mantiene coperte le sue carte, «non vuole bruciare il nome che ha», spiegano dalla Lega. Mentre a Roma si profila una sorta di ballottaggio tra l' avvocato Enrico Michetti, sostenuto con energia da Giorgia Meloni, e l' ex magistrata Simonetta Matone, preferita dalla Lega e da Forza Italia.

Di sicuro ieri gli animi si sono scaldati. Raccontano che a un certo punto è dovuto intervenire Salvini per riportare la calma tra Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani: di fronte ai veti incrociati sui candidati "civici", il ministro dello Sviluppo economico avrebbe buttato là l' idea di affidare la scelta ai «partiti più grandi», cioè Lega e Fdi. Soluzione poco gradita al numero due di Fi, che avrebbe replicato: «Non parlavi in questo modo quando Fi era al 25% e la Lega al 4%...».

Su Roma, poi, la discussione è stata piuttosto accesa, riferiscono. Innanzitutto è stato studiato il sondaggio commissionato dai leader del centrodestra e che attribuirebbe alla Matone maggiore popolarità presso i romani. Il nome di Maurizio Gasparri, proposto a un certo punto da Forza Italia, ha trovato il "no" netto della Meloni.

Ma è soprattutto su Michetti che la discussione si è incagliata: l' avvocato che piace a Fdi non solo sarebbe meno forte della Matone, ma è anche protagonista di una delibera dell' Anac su un affidamento di appalti da parte della Asl Roma 5. In particolare, l' azienda sanitaria locale avrebbe affidato a Michetti un servizio di consulenza che l' Anac definisce «non pienamente in linea con i principi generali» di «pubblicità, trasparenza ed imparzialità» fissati dalle norme che regolano la materia.

La Meloni, spiegano, avrebbe ribattuto spiegando che non ci sono «scheletri nell' armadio» e che, semmai, è la regione che dovrà spiegare se ha fatto tutto secondo le regole oppure no. Secondo Lega e Fdi, però, una soluzione di compromesso potrebbe essere la Matone candidata sindaco, con Michetti vice e Vittorio Sgarbi assessore alla cultura. Anche perché c' è chi non esclude che la Meloni stia solo alzando il prezzo per poi chiedere la candidatura alla guida della regione Lazio. Per Bologna, infine, si continua a fare il nome di Andrea Cangini.

