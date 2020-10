3 ott 2020 10:05

LA COERENZA DI DIBBA – IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” VUOLE CHE IL GOVERNO VADA AVANTI CON IL PD, MA NON VUOLE ALLEANZA CON IL PD, PERÒ VOLEVA FARE IL MINISTRO DEL GOVERNO CON IL PD – ORA FA IL DURO E PURO, MA IN TANTI SI RICORDANO DELLA RIUNIONE SEGRETA A CASA DI DETTORI IN CUI SI MISE A DISPOSIZIONE PER RICOPRIRE IL MINISTERO DEGLI AFFARI EUROPEI MA ANCHE DELLO SPORT