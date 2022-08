16 ago 2022 19:46

COL CAZZO CHE DRAGHI SE NE STARA' IN DISPARTE – “MARIOPIO” STA PREPARANDO GLI INTERVENTI PER IL MEETING DI RIMINI DEL 24 AGOSTO E PER L'ASSEMBLEA DI NEW YORK DEL 21 SETTEMBRE – RIBADIRÀ IL SUO METODO DI LAVORO, RIVENDICHERÀ I RISULTATI SU PIL E OCCUPAZIONE E PUNTELLERA' LA COLLOCAZIONE ATLANTICA DELL’ITALIA – NELL'ULTIMO MESE DI CAMPAGNA ELETTORALE I PARTITI SI RITROVERANNO A CONFRONTARSI PIU' CHE MAI CON L’“AGENDA DRAGHI”…