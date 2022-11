30 nov 2022 19:54

COL GREGGIO ALLA GOLA – IL GOVERNO STA STUDIANDO IL MODO PER SALVARE LA RAFFINERIA ISAB DI PRIOLO, DI PROPRIETÀ DELLA RUSSA LUKOIL, CHE RISCHIA LA CHIUSURA PER VIA DELL’EMBARGO EUROPEO AL PETROLIO DI MOSCA, CHE SCATTA IL 5 DICEMBRE - L’IPOTESI È DI INSERIRE LE RAFFINERIE TRA LE INFRASTRUTTURE CRITICHE DI RILEVANZA STRATEGICA NAZIONALE, CON LA POSSIBILITÀ DI PORLE IN AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA TEMPORANEA...