COLAO IS THE NEW MARIO MONTI? – SALLUSTI A ‘’L’ARIA CHE TIRA’’: “QUESTO MOMENTO MI RICORDA IL 2011, QUANDO LO SPREAD SALÌ A 500 E QUANDO L’ALLORA PRESIDENTE NAPOLITANO, CHE IO CRITICAI PER QUESTO, FECE ENTRARE DALLA PORTA DI SERVIZIO MONTI. PRIMA LO FECE SENATORE A VITA E POI PRIMO MINISTRO. NOTO CHE OGGI UN ALTRO TECNICO È STATO FATTO ENTRARE DALLA PORTA DI SERVIZIO. COLAO POTREBBE…” – VIDEO

alessandro sallusti a l'aria che tira 2 giorgio napolitano mario monti 1

"Siamo in una situazione di caos". Alessandro Sallusti sintetizza così quanto sta accadendo sul Mes. In collegamento con L'Aria Che Tira su La7 il direttore del Giornale risponde alla questione controversa, la misura Ue che sta mettendo zizzania nella maggioranza così come nell'opposizione. "Questo momento mi ricorda il 2011, quando quell'estate lo spread salì a 500 e quando l'allora presidente della Repubblica, che io criticai per questo - mette le mani avanti Sallusti -, fece entrare dalla porta di servizio un tecnico che si chiamava Mario Monti. Prima lo fece senatore a vita e poi primo ministro".

VITTORIO COLAO

sergio mattarella giuseppe conte 3

Il direttore del Giornale non può fare a meno di notare una certa somiglianza con quanto sta accadendo ora: "Io noto - prosegue da Myrta Merlino - che oggi è stato fatto entrare dalla porta di servizio un tecnico molto diverso da Monti, che si chiamo Vittorio Colao e che potrebbe essere un nuovo uomo della provvidenza". In sostanza per Sallusti tra poche settimane potremmo vedere Colao che dice: "Via tutti, ora ci penso io con l'aiuto del presidente della Repubblica, perché c'è troppo caos in giro".

