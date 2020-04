COLAO MERAVIGLIAO - CHI C'È NELLA TASK FORCE PER LA FASE DUE GUIDATA DALL'EX CAPO DI VODAFONE? DALL'ETERNO PAPABILE ENRICO GIOVANNINI (EX MINISTRO DEL LAVORO) A MARIANA MAZZUCATO, DA GORNO TEMPINI (CDP) AL LUMINARE DI PSICHIATRIA. SONO COMPONENTI DI DIRITTO IL COMMISSARIO ARCURI E IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE BORRELLI. NON PERCEPIRANNO COMPENSO MA SOLO RIMBORSO SPESE. SI RIUNIRANNO ANCHE COL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

1.ARRIVA TASK FORCE DELLA RIPARTENZA, COLAO ALLA GUIDA

VITTORIO COLAO

(ANSA) -Un 'McKinsey-Boy' salito sulla vetta dei manager italiani più stimati al mondo, in Italia apprezzato e corteggiato da Governi e politica: è il manager bresciano, classe 1961, Vittorio Colao, per dieci anni ceo del colosso delle tlc Vodafone, ad essere chiamato oggi dal Governo per la sfida più grande. Guiderà la task force di alto livello al quale sarà affidata la 'ripartenza' dell'Italia dalla crisi del coronavirus. E' un gruppo di giuristi, economisti ed esperti - con molte donne - incaricato di studiare le ricette per uscire dalla crisi, "modelli più innovativi che tengano conto della qualità della vita", per dirle con le parole del premier Giuseppe Conte.

Enrico Giovannini

Colao ha avuto un ruolo chiave nella crescita di Vodafone, a maggio del 2014 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano lo ha nominato Cavaliere del Lavoro ed è stato, tra l'altro, anche amministratore delegato del gruppo Rcs. Così nel 2018 aveva spiegato la scelta di non lasciare il suo lavoro da manager per il Governo: "E' vero che in passato mi hanno offerto di fare il ministro, ma avevo un lavoro bello e importante da completare, dipendevano da me più di 100mila persone. Credo che gli impegni di lavoro vadano conclusi".

Nella task force c'è anche l'economista Enrico Giovannini, romano, classe 1957, ministro del Lavoro nel Governo guidato da Enrico Letta. E' suo il progetto del Reddito di Inclusione, che di fatto ha anticipato il Reddito di Cittadinanza. Profilo da accademico, docente a Tor Vergata ed alla Luiss, è stato chief statistician dell'Ocse e presidente dell'Istat. Oggi portavoce, e tra i fondatori, dell'Asvis, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

mariana mazzucato

Tra i nomi annunciati dal premier Giuseppe Conte anche quello di Raffaella Sadun, professor of business administration alla Harvard Business School, e dell'economista Mariana Mazucato, cresciuta negli Stati Uniti e con la doppia cittadinanza, anche americana. Docente di Economia dell'Innovazione e del valore pubblico all'University College London (Ucl) è nata a Roma nel 1968 ed è autrice di pubblicazioni e libri tradotti in diverse lingue fra cui 'Lo Stato innovatore' e 'Ripensare il Capitalismo' dove rivendica il ruolo guida del pubblico nell'innovazione e nella crescita sostenibile. Nell'elenco di coloro che dovranno far ripartire l'Italia c' è anche Filomena Maggino che guida la cabina di Regia "Benessere Italia" della Presidenza del Consiglio: curriculum da statistica, lavora alla messa a punto una strategia per governare la complessità quello che definisce "il diritto ad una vita migliore possibile".

2.CORONAVIRUS: 17 MEMBRI TASK FORCE,DA ECONOMISTI A PSICHIATRI

roberto cingolani fisico

(ANSA) - È composto da 16 membri, più il presidente Vittorio Colao, il comitato di esperti in materia economica e sociale annunciato dal premier Giuseppe Conte per la fase 2 contro il Coronavirus. I componenti, in ordine alfabetico, sono: Elisabetta Camussi, Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano "Bicocca"; Roberto Cingolani, Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già Direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT);

Vittorio Colao, Dirigente d'azienda; Riccardo Cristadoro, Consigliere economico del Presidente del Consiglio - Senior Director del Dipartimento economia e statistica, Banca d'Italia; Giuseppe Falco, Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e Senior Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group (BCG); Franco Focareta, Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna "Alma Mater Studiorum"; Enrico Giovannini, Professore di Statistica economica, Università di Roma "Tor Vergata"; Giovanni Gorno Tempini, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti; Giampiero Griffo, Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; Filomena Maggino, Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e la statistica - Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma "La Sapienza";

DOMENICO ARCURI

Mariana Mazzucato, Consigliera economica del Presidente del Consiglio - Director and Founder, Institute for Innovation and Public Purpose, University College London; Enrico Moretti, Professor of Economics at the University of California, Berkeley; Riccardo Ranalli, Dottore commercialista e revisore contabile; Marino Regini, Professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano; Raffaella Sadun, Professor of Business Administration, Harvard Business School; Stefano Simontacchi, Avvocato, Presidente Fondazione Buzzi; Fabrizio Starace, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Modena - Presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica (SIEP).

3.DPCM, BORRELLI-ARCURI IN TASK FORCE,A MEMBRI NESSUN COMPENSO

(ANSA) - Sono componenti di diritto della task force per la fase 2 il commissario Domenico Arcuri e il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Lo prevede il testo del dpcm firmato questa sera dal premier Giuseppe Conte per istituire il comitato di esperti. "Per la partecipazione ai lavori del comitato, non spettano ai membri compensi, gettoni di presenza, indennità né emolumenti, fatta eccezione per il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno per i componenti non residenti nella provincia di Roma nei limiti previsti dalla normativa vigente", prosegue il testo. Il presidente è Vittorio Colao, il segretario è la dottoressa Stefania Fancello, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del presidente del Consiglio.

fabrizio starace psichiatra

4.DPCM, LA TASK FORCE PUÒ RIUNIRSI CON COMITATO TECNICO

(ANSA) - La task force per la "fase 2" riferisce costantemente al premier "anche inviando relazioni periodiche" con le sue proposte e può riunirsi anche con il comitato tecnico scientifico. Lo prevede il dpcm che istituisce l'organismo presieduto da Vittorio Colao, firmato questa sera dal premier Giuseppe Conte.

Il Presidente "ha la rappresentanza del Comitato e ne coordina e promuove le attività; fissa il calendario dei lavori, l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Comitato; cura i rapporti con gli organi istituzionali interessati all'attività del Comitato; cura il coordinamento con il Comitato tecnico scientifico; ha facoltà di promuovere audizioni, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, sulle materie di competenza del Comitato; cura la diffusione delle informazioni relative all'attività svolta dal Comitato". In caso di impedimento o assenza può designare un delegato.