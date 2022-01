RUBY TER, SE NE RIPARLA DOPO IL VOTO PER IL QUIRINALE – I GIUDICI HANNO DECISO DI RINVIARE IL PROCESSO AL 16 FEBBRAIO: LA DECISIONE È ARRIVATA DOPO LE RASSICURAZIONI DEI LEGALI DI BERLUSCONI CHE SI RIUSCIRÀ A COMPLETARE L’ESAME DEI TESTIMONI IN DUE UDIENZE – LA DIFESA DEL BANANA AVEVA CHIESTO DI VALUTARE L’OPPORTUNITÀ DELL’UDIENZA DEL 26 GENNAIO, IN CONCOMITANZA CON IL VOTO PER IL CAPO DELLO STATO, PER “UNA RAGIONE DI OPPORTUNITÀ”