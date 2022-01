COLLE MIO FATTI CAPANNA (MARIO) – "BERLUSCONI AL QUIRINALE? BLASFEMO SOLO PENSARLO, E’ UNA VERGOGNA. DRAGHI DIFFICILE, LA BONINO? TROPPO ACIDA. MI PIACEREBBE LILIANA SEGRE. PURE PERTINI NON ERA CERTO UN GIOVANE QUANDO È STATO ELETTO MA NON LO VOTAI. NON PERCHÉ NON FOSSI CONTENTO DELLA SUA ELEZIONE MA PERCHÉ…” (DA "UN GIORNO DA PECORA")

Da Un Giorno da Pecora

mario capanna

“Oggi compio 77 anni ma ne ne sento al massimo 45. Ma ieri come oggi il compito di noi vecchietti è quello di seminare qualche idea per i più giovani”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Mario Capanna, che oggi è stato raggiunto dalla trasmissione nel giorno del suo compleanno. Parliamo di attualità: le piacerebbe che Mario Draghi fosse il nuovo inquilino del Quirinale “Difficilmente credo che a Draghi sarà consentito andare al Colle”.

A lei chi piacerebbe? “Una donna, come Liliana Segre ad esempio”. Ma la senatrice ha già detto di no. “Forse lo dice anche per la sua età. Ma pure Pertini non era certo un giovane quando è stato eletto”.

silvio berlusconi col nuovo cane

Ai tempi di Pertini lei era in Parlamento? “Ma non lo votai. Non perché non fossi contento della sua elezione ma perché votammo Camilla Cederna, una donna di grandissimo valore”. E una donna come Emma Bonino la vedrebbe bene per il Colle? “No, Emma Bonino è troppo acida”. Silvio Berlusconi può fare il presidente della Repubblica? “Assolutamente no, è blasfemo solo pensarlo, non se ne parla nemmeno è una vergogna”.

