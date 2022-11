24 nov 2022 18:22

IL COLMO PER UN AYATOLLAH? AVERE UNA DISSIDENTE IN FAMIGLIA - FARIDEH MORADKHANI, NIPOTE DI KHAMENEI (È LA FIGLIA DELLA SORELLA DELLA GUIDA SUPREMA) È STATA ARRESTATA IERI A TEHERAN PER AVER PARTECIPATO ALLE PROTESTE CONTRO IL REGIME – LA RAGAZZA È UN’ATTIVISTA PER I DIRITTI UMANI E NON È LA PRIMA VOLTA CHE FINISCE IN MANETTE PER LE SUE POSIZIONI GIUDICATE TROPPO LIBERALI (MA IN IRAN CI VUOLE POCO)