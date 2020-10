LA COLONNA DI BETTINO – SE NE VA A 72 ANNI GIUSI LA GANGA, STORICO SEGRETARIO DEL PSI TORINESE, VICINISSIMO A CRAXI –FU COINVOLTO IN TANGENTOPOLI E NE USCÌ RIABILITATO DOPO LUNGHI ANNI. POI L’ESPERIENZA NEL PD – IL RICORDO DI BOBO CRAXI: "MI HA CHIAMATO PER ACCOMIATARSI QUALCHE SETTIMANA FA. LA MALATTIA LO STAVA DIVORANDO E LA VOGLIA DI VIVERE LO AVEVA ABBANDONATO. SIAMO FINITI A PARLARE DI POLITICA…”

BERNARDO BASILICI MENINI PER LASTAMPA.IT

È morto oggi, all'età di 72 anni, Giusi La Ganga, esponente del Pd torinese ed ex colonna del Partito socialista italiano. La Ganga , più volte deputato ed ex consigliere comunale in Sala rossa, da tempo era alle prese con una lunga malattia.

E’ stato uno degli esponenti più noti della storia politica piemontese della prima Repubblica: vicinissimo a Bettino Craxi, segretario del PSI Torinese e membro della direzione nazionale del partito.

La Ganga è stato coinvolto anche nelle vicende di tangentopoli: negli anni 90 ha patteggiato una condanna a un anno e otto mesi, oltre che una multa di mezzo miliardo di lire, nell'ambito della vicenda tangenti per l'ospedale di Asti. oltre alla recente parentesi in consiglio comunale dal 2013 al 2016, La Ganga aveva continuato lavorare all'interno del Partito democratico, tra le varie organizzando convegni e seminari.

Il PD oggi lo ricorda: «Il Partito Democratico di Torino si stringe attorno alla Famiglia La Ganga per la scomparsa del caro Giusi. Lo ricordiamo con affetto per la sua fine e non comune intelligenza politica, per il suo attivismo nel PD e nelle Istituzioni».

Il tributo all'ex esponente socialista è bipartisan, e arriva anche da Fabrizio Ricca, assessore regionale della Lega:«Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Giusi La Ganga, protagonista importante e osservatore sempre attento della politica nazionale e cittadina. Le mie condoglianze sincere vanno ai suoi cari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene e che lo hanno stimato come politico e come uomo».

Numerosi i messaggi di cordoglio. «Giusy La Ganga e' stato certamente un protagonista della vita politica italiana e torinese. Anche le traversie che hanno turbato la sua vita e il suo impegno politico non hanno mai fatto venire meno la passione, l'intelligenza, la lucidità con cui ha continuato a seguire la politica nazionale e a contribuire da consigliere comunale alla vita di Torino», ha detto Piero Fassino. E la sindaca Chiara Appendino ha twittato: «Torino perde una figura politica riconosciuta per passione, lucidità e capacità di analisi».

IL RICORDO DI BOBO CRAXI

“É con dolore che ho appreso della fine dell’agonia di Giusi La Ganga. Compagno ed amico. Giusi é stato un dirigente politico ed intellettuale di vaglia. Ha attraversato la lunga temperie rappresentata dalla fine del PSI mantenendosi attivo nella lotta politica e culturale della sua Torino e non recidendo i legami con i compagni socialisti della tradizione e del rinnovamento degli anni ‘80”.

È quanto ha scritto in un lungo post su Facebook Bobo Craxi, non appena appresa la scomparsa di Giusi La Ganga. Craxi ha aggiunto: “Ero legato a lui da sincera amicizia personale che mi era stata trasferita da mio padre Bettino di cui fu prezioso e attivo collaboratore In via del Corso”- ha sottolineato riferendosi alla storica sede del Psi. “Mi ha chiamato per accomiatarsi qualche settimana fa.

La malattia lo stava divorando e la voglia di vivere lo aveva abbandonato. Siamo finiti a parlare di politica, la vera grande ed intensa passione della sua vita. Ora non potremo farlo più. Ce ne faremo una ragione; Ma uomini come Giusi La Ganga – ha concluso Bobo Craxi – mancheranno alla politica democratica ed a noi compagni di lotta che gli abbiamo voluto bene”

