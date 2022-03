“CONTE NON C’È PERCHÉ NON È UN PARLAMENTARE? VISTO L’EVENTO ECCEZIONALE POTEVA COMUNQUE VENIRE A SENTIRE ZELENSKY” – RONCONE RACCONTA IL “VOLODYMYR-SHOW” IN AULA TRA OVAZIONI PER IL PRESIDENTE UCRAINO E VELENI PRO PUTIN. "UN CRONISTA CHIEDE A SALVINI PERCHÉ NON RIESCE MAI A PRONUNCIARE LA PAROLA "PUTIN" MA LUI SI È GIÀ VOLTATO E COSÌ RESTA FABIO RAMPELLI DI FRATELLI D’ITALIA, CHE CON UN GHIGNO PERFIDO, RIMARCA: “NOI NON ABBIAMO MAI AVUTO A CHE FARE CON LA RUSSIA”