12 nov 2020 15:10

COLPO D'ALAN - IL MITICO AVVOCATO DERSHOWITZ: ''TRUMP PUÒ VINCERE LA BATTAGLIA LEGALE MA NON QUELLA ELETTORALE. CIOÈ POTRÀ TROVARE IRREGOLARITÀ NELLE SCHEDE MA NON TALI DA RIBALTARE IL RISULTATO IN PENNSYLVANIA'' - ''NON CREDO CI SIA UN COMPLOTTO PER IMPEDIRE LA SUA RIELEZIONE. BIDEN HA PRESO 5 MILIONI DI VOTI IN PIÙ, SERVIREBBE UN SISTEMA BASATO SUL VOTO POPOLARE, MA LA COSTITUZIONE NON SARÀ MAI CAMBIATA''