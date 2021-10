VIRGINIA RAGGI E NICOLA ZINGARETTI

1. LETTERA DI VIRGINIA RAGGI

ROMA

La Sindaca

Dal Campidoglio, 04/10/2021

Al Capo di Gabinetto

e, p.c. All’assessora alla Crescita Culturale

Al segretario Generale

Egregio consigliere,

La informo che il Presidente dell'Associazione Teatro di Roma ha presentato in data 29 settembre scorso le proprie dimissioni dall'incarico, acquisite al protocollo dell'Ufficio di Gabinetto al n. RA/2021/57258, di cui prendo atto e che recepisco per le motivazioni addotte. Le chiedo pertanto di attivare con la massima urgenza il complesso delle procedure necessarie alla designazione del nuovo Presidente dell'Associazione suddetta, di spettanza di Roma Capitale ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto, effettuando, al contempo, le dovute comunicazioni verso il Socio Regione Lazio, nonché nei confronti del Ministero della Cultura.

Virginia Raggi

maurizio costanzo virginia raggi

2 - LETTERA DI RISPOSTA DI ALBINO RUBERTI, CAPO DI GABINETTO DELLA REGIONE LAZIO

Capo di Gabinetto Roma Capitale

Dott. Stefano Castiglione

Via del Campidoglio, 1

00186 Roma

dario franceschini salvo nastasi

e.p.c. Sindaca Roma Capitale

Virginia Raggi

Via del Campidoglio, 1

00186 Roma

Segretario Generale

Ministero della Cultura

Dott. Salvatore Nastasi

Via del Collegio Romano, 27

00186 Roma

Oggetto: Riscontro nota prot. Comunale 57327 del 04.10.2021.

VIRGINIA RAGGI IN CONFERENZA STAMPA DOPO LA SCONFITTA

Egregio,

in riscontro alla Sua comunicazione e condividendo a pieno la necessità di assicurare la governancedell’Associazione, non sembra doversi provvedere con la celerità e l’urgenza rappresentata in quanto lo stesso Dott. Bevilacqua, con nota peraltro allegata alla comunicazione di cui all’oggetto, manifesta la disponibilità alla prosecuzione dell’incarico ricoperto proprio in virtù dello svolgimento delle elezioni amministrative in primis a tutela dell’Associazione medesima.

VIRGINIA RAGGI SCONFITTA ALLE AMMINISTRATIVE - MEME

Ritengo doveroso raccogliere la segnalazione che ha voluto fornire, ma altrettanto risulta necessaria un’accurata valutazione per l’individuazione del soggetto cui affidare questo delicato compito anche nell’ottica delle linee guida che la prossima Giunta capitolina vorrà imprimere alla governance dell’Associazione medesima.

In un’ottica di leale collaborazione tra istituzioni, ritengo che si considerino ragionevoli le riflessioni rappresentate.

Cordiali saluti,

documento del comune sulle dimissioni del presidente del cda del teatro di roma emanuele bevilacqua documento del comune sulle dimissioni del presidente del cda del teatro di roma emanuele bevilacqua 2 documento del comune sulle dimissioni del presidente del cda del teatro di roma emanuele bevilacqua 1 teatro di roma Emanuele Bevilacqua documento del comune sulle dimissioni del presidente del cda del teatro di roma emanuele bevilacqua 3

Albino Ruberti