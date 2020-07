31 lug 2020 18:39

COLPO D’IRENE – COME MAI LA TINAGLI È INVIPERITA CON CALENDA? LA PARLAMENTARE EUROPEA È IN PRIMA LINEA NELLA CONTRAEREA DEM CONTRO CARLETTO, CHE CONOSCE MOLTO BENE. I DUE HANNO CONDIVISO IL PENSATOIO SENZA IDEE DI “ITALIAFUTURA” E COLLABORATO IN CAMPAGNA ELETTORALE. POI LE STRADE SI SONO SEPARATE, CON QUALCHE STRASCICO POLEMICO. MOTIVO? CALENDA NON LE HA PERDONATO DI AVER RIFIUTATO IL SUO INVITO A…