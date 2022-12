COM’È RIDOTTO PUTIN: ORA DEVE ANDARE A IMPLORARE IL SUO VASSALLO, LUKASHENKO – IL DITTATORE BIELORUSSO CONTINUA A PRENDERE TEMPO E A NON VOLER MANDARE I SUOI SOLDATI DIRETTAMENTE AL MACELLO IN UCRAINA. MA “MAD VLAD” LO VUOLE COINVOLGERE SEMPRE DI PIÙ E GLI HA MESSO A DISPOSIZIONE I MISSILI ISKANDER E S-400 - LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI BIELORUSSI COMUNQUE CAMBIEREBBE POCO: I MILITARI DI LUKASHENKO SONO POCO ADDESTRATI E DI CERTO NON SVOLTEREBBERO IL CONFLITTO A FAVORE DI MOSCA. SEMMAI, POTREBBERO RIAPRIRE IL FRONTE DEL NORD E FAR SPOSTARE GLI UCRAINI DALL'EST DEL PAESE...

1. LA RUSSIA PUTIN A MINSK CORTEGGIA LUKASHENKO KIEV: "VUOLE LA BIELORUSSIA IN GUERRA"

Giuseppe Agliastro per “la Stampa”

Tra sorrisi e strette di mano, Vladimir Putin e Aleksandr Lukashenko sono tornati a incontrarsi ieri a Minsk. Un vertice […] che a Kiev ha riacceso la paura che la Russia possa esercitare sulla Bielorussia pressioni tali da coinvolgerla direttamente nella tragica aggressione contro l'Ucraina. Oppure che le truppe russe possano preparare una nuova offensiva da Nord facendo irruzione ancora una volta dal territorio bielorusso come accaduto all'inizio della guerra.

Il Cremlino nega di voler trascinare nel conflitto il regime di Lukashenko: sono «invenzioni assolutamente stupide» e «senza fondamento», dichiara secco il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. Ma prima che il presidente russo mettesse di nuovo piede a Minsk, dove mancava da ben tre anni, il capo di Stato maggiore ucraino Serhiy Nayev dichiarava che - secondo il governo di Kiev - durante i colloqui tra Putin e Lukashenko sarebbero state «risolte questioni per un'ulteriore aggressione contro l'Ucraina e un più ampio coinvolgimento delle forze armate bielorusse».

[…] Dopo due ore e mezza di colloqui, Lukashenko ha affermato che la Bielorussia dispiegherà i sistemi missilistici S-400 e Iskander consegnati dalla Russia. Mentre Putin ha dichiarato che Mosca continuerà ad addestrare gli equipaggi bielorussi a pilotare aerei potenzialmente armabili con testate nucleari e che Russia e Bielorussia continueranno a svolgere esercitazioni militari congiunte.

Queste sono le dichiarazioni pubbliche. Difficile dire cosa si siano detti a quattr' occhi Putin e Lukashenko, ma la Bielorussia potrebbe avere armi di epoca sovietica «che potrebbero essere utili a Mosca», mentre Minsk ha bisogno del sostegno economico russo. […] Il despota di Minsk nega però di voler inviare soldati in Ucraina e secondo diversi esperti un attacco congiunto russo-bielorusso sarebbe difficile, se non altro perché politicamente molto pericoloso per il regime di Lukashenko. Tuttavia, gli stessi esperti non escludono completamente questa possibilità, visto che Minsk è ormai sempre più dipendente da Mosca.

In ogni caso, in un contesto così incerto, Kiev è costretta a schierare truppe anche a Nord, nei pressi della frontiera con la Bielorussia, e a distogliere quindi soldati dal fronte.

Del resto, oltre ad aver permesso a Putin di lanciare l'offensiva dal suo territorio a febbraio, la Bielorussia in questi dieci mesi di violenze è stata accusata più volte di aver consentito all'esercito russo di bombardare l'Ucraina. […]

2. LA VISITA A MINSK

Estratto dell'articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

[…] La visita congiunta del presidente russo e dei suoi ministri [...] è stata inusuale, soprattutto per la presenza di Putin in Bielorussia: l’ultima volta che era stato a Minsk era il 2019. Il capo del Cremlino non si sposta volentieri per andare a trovare il suo alleato, uno dei pochi che ancora lo riceve con tutti gli onori, nonostante Putin storca spesso il naso in sua presenza.

I due si sono incontrati per due ore e mezza, al termine delle quali, Putin ha detto che la chiacchierata è stata “molto produttiva”. Lukashenka è stato più vago ancora: “Penso che le persone apprezzeranno le decisioni che abbiamo preso oggi e la nostra strategia”.

[…] Putin persegue l’idea di rendere la Bielorussia sempre più dipendente, ieri ha detto che non ha intenzione di assorbire nessuno, ma ha rivendicato che l’integrazione tra i due paesi è a buon punto: sono state attuate circa seicento misure di integrazione su mille, sono avanti sia quelle in campo energetico, per la creazione di un mercato unico del gas, e soprattutto nel campo militare, nell’incremento di “uno spazio di Difesa unico”.

Il timore è che la visita […] sia stata architettata per far cedere Lukashenka anche su un altro punto: l’ingresso diretto della Bielorussia nella guerra contro l’Ucraina. Finora il dittatore bielorusso è riuscito a procrastinare un intervento diretto del suo esercito poco numeroso e non molto addestrato, ma da mesi i militari ucraini avvertono del rischio di un nuovo attacco da nord, da quel confine che già il 24 febbraio, giorno di inizio dell’invasione, era stato violato per puntare sulla capitale Kyiv.

La Russia ha trasferito nuovi mezzi militari sul territorio bielorusso, ieri sono iniziate nuove esercitazioni congiunte e proprio nel febbraio scorso, l’invasione era stata preceduta da manovre militari che Mosca e Minsk hanno condotto insieme. Prima del colloquio, il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, aveva definito “sciocchi e infondati” i racconti di pressioni su Lukashenka per convincerlo a intervenire in guerra, ma a Minsk Putin ha parlato di passi avanti anche nell’integrazione degli armamenti.

Ha raccontato che i piloti bielorussi vengono addestrati dai russi, che gli aerei di Minsk sono stati riequipaggiati e dotati della capacità di trasportare “testate speciali”, mentre i missili Iskander e gli S-400 sono stati messi a disposizione dell’esercito bielorusso. Gli ucraini temono che si riapra il fronte nord, mentre hanno concentrato le loro forze altrove e sanno che adesso dovranno cambiare di nuovo strategia, rimanere in allerta per bloccare, eventualmente, una nuova offensiva contro Kyiv.

[…] La partecipazione attiva della Bielorussia difficilmente cambierebbe gli equilibri in favore di Mosca: Lukashenka non ha armi sue, quelle che i suoi soldati potrebbero utilizzare vengono dalla Russia, e soprattutto non ha un esercito numeroso da mettere al servizio di Putin. Il New York Times ha pubblicato un rapporto dettagliato sui fallimenti dell’esercito russo e sul loro perché. Ci si sarebbe aspettati l’arrivo di un esercito famelico che avrebbe sbaragliato gli uomini di Kyiv, invece si è scoperto che i soldati russi avevano in dotazione mappe vecchie, medici poco esperti e generali poco accorti.

[…] Un nuovo attacco dalla Bielorussia potrebbe essere l’ulteriore errore. Ieri, la Moldavia ha detto che sarà la prossima vittima, che tutto dipenderà dalla guerra in Ucraina. Il capo del servizio di informazione e sicurezza di Chisinau ha avvisato: “La questione non è se, ma quando: se all’inizio dell’anno, o più tardi”. Non ci sono state conferme da parte di altre agenzie di intelligence internazionali.

