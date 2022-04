30 apr 2022 16:42

COME CAMBIERA' CON L'INGRESSO DI SVEZIA E FINLANDIA NELLA NATO? - I DUE PAESI HANNO BUONE CAPACITA' AEREE E SOTTOMARINE, IN GRADO DI PORTARE UN CONTRIBUTO ALLA SICUREZZA IN EUROPA SETTENTRIONALE - HELSINKI GIA' SPENDE IL 2% DEL PIL PER LA DIFESA E STOCCOLMA INTENDE RAGGIUNGERLO ENTRO IL 2028 - TRA UN PAIO D'ANNI, L'AVIAZIONE DEGLI STATI NORDICI DOVREBBE RAGGIUNGERE 150 AEREI DA COMBATTIMENTO F35 E 72 CACCIA OPERATIVI JAS GRIPEN...