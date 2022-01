COME CANDELA-ANTICIPATO I CONDUTTORI DELL’EUROVISION SONO LAURA PAUSINI, ALESSANDRO CATTELAN E MIKA. L'ANNUNCIO UFFICIALE DOVREBBE ARRIVARE SUL PALCO DI "SANREMO 2022", MOLTO PROBABILMENTE NELLA SERATA DEL MERCOLEDÌ IN CUI È PREVISTA LA PRESENZA DI LAURA PAUSINI

Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika saranno i conduttori dell’edizione 2022 dell'”Eurovision Song Contest“. La kermesse internazionale sbarca in Italia dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno a Rotterdam, sarà ospitata da Torino il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico.

Una notizia svelata dall’Adnkronos, già accennata da Dagospia in precedenza, che fa sapere che parla di un accordo di massima già trovato con la cantante di Solarolo e con l’ex conduttore di “X Factor”, non sarebbe ancora conclusa la trattativa con Mika. La scelta sarebbe caduta su loro tre, oltre che per le capacità artistiche e la notorietà, anche per la conoscenza della lingua inglese

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare sul palco di “Sanremo 2022“, molto probabilmente probabilmente nella serata del mercoledì, giorno in cui è già stata annunciata la presenza di Laura Pausini. Per l’artista da un lungo curriculum anche internazionale non si tratta di un debutto alla conduzione, proprio su Rai1 aveva guidato uno show con l’amica Paola Cortellesi.

Alessandro Cattelan dopo l’addio a “X Factor“, ha dovuto fare i conti con il flop di “Da Grande” che ha segnato il suo debutto sulla prima rete del servizio pubblico. L’artista libanese, oltre ha i suoi impegni nel talent di Sky, ha condotto con successo su Rai2 il one man show “Stasera casa Mika“. La notizia arriva ad un giorno dal ‘taglio del nastro’ dell’edizione 2022, previsto domani con il passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam e quello di Torino, alla presenza di alti funzionari Rai ed Ebu. Sabato scorso la Rai ha reso pubblico il logo di Eurovision Song Contest 2022: ”Il suono della bellezza – The Sound of Beauty.”

