28 ott 2022 08:32

COME DAGO-ANTICIPATO, ALESSANDRO RIVERA NON SARÀ RICONFERMATO COME DIRETTORE GENERALE DEL TESORO – DOPO I PASTROCCHI ITA E MPS, RIVERA DOVRÀ FARE LE VALIGIE, NONOSTANTE GIORGETTI GLI AVESSE ASSICURATO CHE L’AVREBBE CONFERMATO, IN CONTINUITÀ CON LA GESTIONE DRAGHIANA DEI CONTI PUBBLICI. MA MELONI VUOLE FARE PIAZZA PULITA DEI BUROCRATI IN ODORE DI CENTROSINISTRA, E SALVINI GLIEL’AVEVA GIURATA DAI TEMPI DEL GOVERNO GIALLOVERDE…