COME DAGO-ANTICIPATO, BERLUSCONI E SALVINI SI SONO INCONTRATI E IL TRUCE HA PROMESSO DI RINCULARE DAL SOVRANISMO SPINTO IN VISTA DELLE REGIONALI IN CUI LEGA E FORZA ITALIA CORRERANNO INSIEME - SILVIO, AFFIANCATO DALLA BADANTE RONZULLI E DAL CANE DUDÙ: ''PIENA SINTONIA FRA DI NOI, FAREMO OPPOSIZIONE INSIEME IN PARLAMENTO'' - CHE FARANNO TOTI, CHE VOLEVA FARE LA SECONDA GAMBETTA DI SALVINI IN UMBRIA, E GLI ANTI-SALVINIANI IN FORZA ITALIA?

stretta di mano berlusconi salvini

C.DESTRA: BERLUSCONI-SALVINI,FRONTE COMUNE OPPOSIZIONE

(ANSA) - Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il segretario della Lega Matteo Salvini hanno avuto oggi "un cordiale incontro - fanno sapere da Forza Italia - e hanno concordato di fare fronte comune per una efficace opposizione al nuovo governo".

RONZULLI SALVINI

C.DESTRA: TERMINATO INCONTRO BERLUSCONI-SALVINI

(ANSA) - E' terminato pochi minuti fa l'incontro tra il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e il leader della Lega Matteo Salvini che si è tenuto nella residenza milanese del leader di Forza Italia. Salvini ha già lasciato la villa di via Rovani in auto senza rilasciare dichiarazioni alla stampa.

C.DESTRA: BERLUSCONI, PIENA SINTONIA CON SALVINI

(ANSA) - "Tutto bene. È andato bene, siamo in piena sintonia". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto con Matteo Salvini, leader della Lega, nella sua casa milanese. Presente anche la parlamentare di Fi Licia Ronzulli. "Abbiamo parlato un po' di tutto, dell'opposizione, è andato tutto bene", ha aggiunto l'ex premier salendo in macchina dove lo aspettava anche il suo cane barboncino Dudú.

Durante l'incontro, secondo quanto si è appreso in ambienti di Forza Italia, Berlusconi e Salvini hanno parlato di diversi temi: le prossime elezioni regionali, in particolare quella in Umbria, legge elettorale e di una opposizione comune in Parlamento.

matteo salvini silvio berlusconi

C.DESTRA: CAV-SALVINI, UNITI A VOTO IN UMBRIA E EMILIA

(ANSA) - Forza Italia e Lega hanno rinsaldato i rapporti ora che in parlamento si trovano all'opposizione e nell'incontro che hanno avuto, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno confermato l'alleanza a livello locale. Al voto alle prossime regionali, a partire da quelle di Umbria ed Emilia-Romagna, dunque, a quanto si apprende, i due partiti si presenteranno uniti. Nel loro faccia a faccia, nella villa milanese di Berlusconi in via Rovani, il Cavaliere e il segretario della Lega hanno parlato del modo di fare opposizione (insieme con Fratelli d'Italia) in parlamento e anche fuori.

SALVINI BERLUSCONI

E, in considerazione del primo appuntamento di voto, ovvero le regionali in Umbria, hanno concordato i temi per la campagna elettorale, iniziando anche a discutere delle elezioni successive "convinti - spiegano da Forza Italia - che quel risultato non potrà non avere conseguenze sul governo". Salvini e Berlusconi hanno affrontato anche il tema della legge elettorale che deve favorire accordi di programma prima del voto e deve consentire ai cittadini di scegliere prima delle elezioni da chi essere governati.