28 lug 2021 18:48

COME DAGO-ANTICIPATO, LA CROCIATA CONTIANA HA FATTO CAPORETTO AL SENATO: NEL FRATTEMPO I GRILLINI CHE NON HANNO PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE DELLA FIDUCIA AL DL RECOVERY SI SONO SGONFIATI DA 11 A 9. DUE SONO ANDATI DI CORSA A GIUSTIFICARSI PER PAURA DI ESSERE SCULACCIATI DA BEPPE GRILLO - TRA GLI ASSENTI E NON GIUSTIFICATI CRIMI, TAVERNA, PERILLI E MAIORINO…