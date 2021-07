COLAO MERAVIGLIAO! - COME È BRAVO IL MINISTRO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE A METTERE LE LOBBY NELLO STATO! - COLAO HA NOMINATO I PRIMI ESPERTI CHE COMPORRANNO IL COMITATO CONSULTIVO PER LA PA DIGITALE: NE FARANNO PARTE MANAGER E CONSULENTI D’AZIENDA, COME MICHELA BAMBARA, CARLO BOZZOLI, MICHAELA CASTELLI, IL PRESIDENTE DI FERROVIE DELLO STATO GIANLUIGI VITTORIO CASTELLI E…