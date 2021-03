COME DAGO-ANTICIPATO, DRAGHI STRAVOLGE IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - IL GRUPPO PASSA DA 27 A 12 MEMBRI, DENTRO GIORGIO PALÙ E GIOVANNI REZZA - BRUSAFERRO VIENE NOMINATO PORTAVOCE E FRANCO LOCATELLI COORDINATORE - DUE LE DONNE: LA DOTTORESSA CINZIA CAPORALE E LA PROFESSORESSA ALESSIA MELEGARO - IL CTS AVRA' SOLO COMPITI DI CONSULENZA MEDICA, BEN DISTINTI DA QUELLI LOGISTICI DELLA PROTEZIONE CIVILE…

1 - DRAGHI DIMEZZA IL CTS

Estratto dell'articolo di Alessandro Barbera per "la Stampa"

[…] L'ultima mossa di ieri per rimediare alla crisi di fiducia della decisione tedesca ha riguardato il Comitato tecnico scientifico. Era formato da ventisette persone, troppe per non farlo apparire un organo ridondante. Per Draghi c'era anche confusione nei ruoli. Il suo coordinatore - e di fatto portavoce - era un funzionario in pensione della Protezione Civile, Agostino Miozzo, che nel frattempo ha annunciato la decisione andare ad affiancare Patrizio Bianchi al ministero dell'Istruzione.

L'uscita ha accelerato una decisione che era programmata da tempo: la riduzione del numero dei componenti del comitato da 27 a 12, ma soprattutto di separare chiaramente il lavoro logistico della Protezione Civile da quello dei medici e degli esperti. Restano solo questi ultimi: ci sono il presidente dell'Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro (sarà portavoce unico), l'oncologo Franco Locatelli (coordinatore), e poi il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, il numero uno dell'Istituto Spallanzani Giuseppe Ippolito, il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza, l'immunologo Sergio Abrignani. […]

2 - IL CTS CAMBIA VOLTO E SCENDE A 12 MEMBRI

Carlotta De Leo per il "Corriere della Sera"

Il nuovo ingresso pesante è quello del presidente dell' Aifa, l' agenzia italiana del farmaco, Giorgio Palù. Le conferme importanti sono quelle del direttore della prevenzione del ministero della Salute Giovanni Rezza, del presidente dell' Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che viene nominato portavoce, e del presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, che diventa coordinatore. Ma anche di Fabio Ciciliano, finora segretario, e di Giuseppe Ippolito.

Eccolo il nuovo Comitato tecnico scientifico voluto dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Soltanto 12 componenti, due donne (la dottoressa Cinzia Caporale e la professoressa Alessia Melegaro), ma soprattutto nuovi compiti.

La struttura che supporta le scelte politiche con pareri tecnici si rinnova coinvolgendo «esperti appartenenti non solo al campo scientifico-sanitario ma anche ad altri settori, come ad esempio al mondo statistico, matematico-previsionale o ad altri campi utili a definire il quadro della situazione epidemiologica e ad effettuare l' analisi dei dati raccolti necessaria ad approntare le misure di contrasto alla pandemia».

Sarà un' ordinanza firmata nelle prossime ore dal capo della Protezione civile Fabrizio Curcio a ufficializzare la composizione, ma in una nota lo stesso Curcio chiarisce che «preso atto delle recenti dimissioni del coordinatore del Comitato tecnico scientifico, dottor Agostino Miozzo, e in relazione alla nuova fase dell' emergenza coronavirus, con l' accelerazione delle attività inerenti al nuovo piano vaccinale, ho ritenuto opportuno razionalizzare le attività del Cts, al fine di ottimizzarne il funzionamento anche mediante la riduzione del numero dei componenti».

Segretario sarà Sergio Fiorentino, il capo del dipartimento per il coordinamento amministrativo di Palazzo Chigi. E poi Sergio Abrignani, l' ingegner Alberto Giovanni Gerli, Donato Greco. Nel comunicato Curcio chiarisce anche che «tali profili potranno essere utilmente integrati con un esperto in materie giuridico-amministrative, cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante del Comitato, nonché da altri tre esperti sia nelle materie attinenti alla sanità, sia in quelle statistico-matematiche».

Un ulteriore apporto che potrebbe essere fornito soprattutto a ridosso dei pareri chiesti dal governo o dagli altri enti prima dei decreti che impongono le misure per il contenimento dei contagi da Covid-19. Ma anche quando - se la chiusura imposta in queste settimane riuscirà a far scendere la curva epidemiologica - si dovranno fornire indicazioni per la ripartenza in sicurezza delle attività e la validazione dei nuovi protocolli.

«Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno servito il Paese nel Comitato tecnico scientifico in questi mesi così difficili. Buon lavoro a tutti i componenti appena nominati e in modo particolare a Silvio Brusaferro e Franco Locatelli che hanno dimostrato straordinarie qualità e che guideranno il Cts in questa nuova stagione», arriva dal titolare della Salute Roberto Speranza. Soddisfatto anche il leader della Lega Matteo Salvini: «Dopo Arcuri e Protezione civile, finalmente cambia anche il Cts. Avanti così».