Estratto dell'articolo di Gianluca Roselli e Giacomo Salvini per “il Fatto quotidiano”

(…) A prendere una decisione del genere, a Cologno Monzese, può essere solo Mauro Crippa , direttore generale dell'informazione Mediaset che con Ronzulli ha ottimi rapporti. Secondo alcuni la telefonata è stata ispirata proprio da Berlusconi, ma in Forza Italia accusano Ronzulli di essere stata "più realista del re".

La senatrice azzurra, contattata dal fattoquotidiano.it, ha negato che sia stata lei l'autrice della chiamata (…) ma a quanto risulta al Fatto, sarebbe stata proprio lei ad alzare la cornetta. Una decisione che non è piaciuta per niente a Gianni Letta - che ha pessimi rapporti con il cerchio magico di Arcore - e che Fedele Confalonieri, presidente Mediaset, "ha accettato".

Ma tant' è, restano i fatti: in poche ore salta la partecipazione del deputato meloniano Galeazzo Bignami a Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi (mercoledì) e di Elisabetta Gardini a Diritto e Rovescio di Paolo Del Debbio (giovedì), entrambi su Rete 4. Il conduttore lucchese però ha smentito che sia arrivato un ordine dall'alto di questo genere. Venerdì sera invece viene annullata la presenza di Guido Crosetto a Stasera Italia, talk di Barbara Palombelli.

Il motivo ufficiale delle tre esclusioni sarebbe la "contemporaneità con il festival di Sanremo" e le ospitate vengono rinviate: "Ci risentiamo presto", si sono sentiti dire gli addetti stampa di Fratelli d'Italia. Crosetto tornerà già mercoledì a Stasera Italia ma con una motivazione singolare: non viene considerato un esponente politico di FdI, ma in quota "commentatori e giornalisti" in quanto non è più parlamentare dal 2018.

Insomma, il diktat di escludere esponenti meloniani dai talk Mediaset resta. Se l'esclusione andrà avanti anche la prossima settimana lo si scoprirà solo vivendo. (…)

