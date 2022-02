GIORGIA MELONI

Si vocifera che l'ospitata di Giorgia Meloni a "Quarta Repubblica" su Rete 4, lo scorso 31 gennaio, abbia innescato parecchi mal di pancia a Mediaset. A masticare amarissimo sono state due "zarine": Siria Magri condirettore di Videonews, la testata giornalistica di Mediaset, nonché moglie di Giovanni Toti, e la "badante" di Berlusconi e grande amica di Salvini, Licia Ronzulli.

Le parole della "Ducetta", che ha infilzato il leader della Lega per i suoi errori nella partita del Quirinale e ha rintuzzato il Cav ("Non gli devo nulla"), hanno innescato la contraerea.

Gli "addetti ai livori" sostengono che il tandem Magri-Ronzulli stia spingendo per tenere fuori da Mediaset gli esponenti di Fratelli d'Italia, con il pretesto di voler dare voce soprattutto ai partiti di governo (cioè tutti, tranne Fdi). Si registrano già le prime ritorsioni: cancellate le ospitate di esponenti del partito della Meloni da "Zona bianca" di Giuseppe Brindisi e "Dritto e rovescio" di Paolo Del Debbio…

Estratto dell'articolo di Alessandro Di Matteo per “La Stampa”

[…] Raccontano che Silvio Berlusconi si sia molto irritato, lunedì sera, sentendo la Meloni che sulla sua Rete 4 ha detto di non «dovere niente» al leader di Fora Italia. Antonio Tajani ieri, non a caso ha fatto un Tweet citando Aristotele sulla «gratitudine».

La Russa replica: «Il primo ingrato è Tajani.Che forse nella sua testa pensava di poter fare il presidente della Repubblica. Ce lo ha detto lui, non lo dico io».

Di certo, la Meloni non intende più aspettare gli alleati, come dimostra il sostegno annunciato per il bis di Nello Musumeci in Sicilia quando ancora Lega e Fora Italia non hanno deciso cosa fare.

