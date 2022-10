29 ott 2022 13:22

COME DAGO-ANTICIPATO, NON C’È NESSUN CONFLITTO DI INTERESSE PER GUIDO CROSETTO. SE CI FOSSE STATO ANCHE SOLO UN MINIMO SENTORE, SERGIO MATTARELLA NON AVREBBE MAI FIRMATO LA NOMINA A MINISTRO DELLA DIFESA – LA NOTA DEL DICASTERO, CHE CHIUDE LA QUESTIONE: “NON SI RAVVISA ALCUNA IPOTESI DI CONFLITTO DI INTERESSI O INCOMPATIBILITÀ. IL MINISTRO NON CONSERVA PIÙ CARICHE, PROPRIETÀ AZIENDALI O PATRIMONI PERSONALI CHE POSSANO ENTRARE IN RAPPORTO CON LE ATTIVITÀ DELLA DIFESA…”