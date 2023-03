14 mar 2023 09:30

COME DAGO ANTICIPATO, L’EX VICEPRESIDENTE DI INTESA SANPAOLO, MARCELLO SALA, È IN POLE POSITION PER LA GUIDA DEL NUOVO DIPARTIMENTO DEL TESORO CHE SI OCCUPERÀ DELLE PARTECIPATE. SALA È SPINTO DAL MINISTRO GIORGETTI, MENTRE GIORGIA MELONI VORREBBE PAOLO CIOCCA, COMMISSARIO CONSOB – ANTONINO TURICCHI, CHE LA DUCETTA VOLEVA INIZIALMENTE COME DG DEL TESORO AL POSTO DI RIVERA (POI È ARRIVATO BARBIERI), POTREBBE ANDARE A CDP…