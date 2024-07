25 lug 2024 12:34

COME DAGO-DIXIT, BARACK OBAMA NON SI È ANCORA SCHIERATO AL FIANCO DI KAMALA HARRIS PERCHÉ VUOLE “BENEDIRE” IL TICKET PRESIDENZIALE – L’EX PRESIDENTE, CHE SI SENTE IL GRAN CIAMBELLONE DEI DEM, FA TRAPELARE ALLA “NBC” L’INTENZIONE DI ESPRIMERSI “PRESTO PUBBLICAMENTE” – “È IN CONTATTO CON KAMALA E PENSA CHE ABBIA FATTO UN OTTIMO INIZIO". AVREBBE ASPETTATO ANCHE PER NON OSCURARE IL DISCORSO DI BIDEN (INCAZZATO NERO CON IL SUO EX CAPO PER AVERLO COSTRETTO A MOLLARE, DOPO AVERLO GIÀ SCHIFATO NEL 2016)