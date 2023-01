27 gen 2023 11:56

COME DAGO-RIVELATO, MATTEO RENZI GONGOLA PER L’ELEZIONE DI FABIO PINELLI ALLA VICEPRESIDENZA DEL CSM: “È UN BRAVISSIMO AVVOCATO”. PAROLE, NON A CASO, PRONUNCIATE MENTRE ENTRAVA IN AULA AL TRIBUNALE DI FIRENZE, PER L’UDIENZA PRELIMINARE SUL CASO OPEN. LA PROCURA, CHE HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER MATTEUCCIO, PRESTO AVRÀ UN NUOVO CAPO, E A SCEGLIERLO DOVRÀ ESSERE PROPRIO IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA APPENA INSEDIATO...