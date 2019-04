STRADA FACENDO – CAMBIA (DI NUOVO) IL CODICE DELLA STRADA! GLI SCOOTER 125 POTRANNO CIRCOLARE IN AUTOSTRADA, VIA IL DIVIETO DI FUMO IN AUTO E SANZIONI PIÙ LEGGERE PER CHI GUIDA CON IL TELEFONINO: ECCO TUTTE LE NOVITÀ – SULLE BICI CONTROMANO OGNI COMUNE FARÀ COME GLI PARE (AUGURI)