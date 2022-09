https://m.dagospia.com/il-foglio-sgancia-la-bomba-la-meloni-potrebbe-rinunciare-a-palazzo-chigi-dagoreport-323386

Adriana Logroscino per il Corriere della Sera

«Ai segretari degli altri partiti dico, domani ci vediamo a Roma e firmiamo un impegno comune, come hanno fatto in Germania, per bloccare immediatamente gli aumenti di luce e gas». Matteo Salvini, dalle sue tappe elettorali nel Nord Est, torna a concentrare la sua attenzione sugli interventi contro il caro bollette. Nel farlo marca una distanza netta con il resto della coalizione, come già aveva accennato a Cernobbio.

«Le sanzioni stanno funzionando? - domanda retoricamente alla platea in Friuli-Venezia Giulia - Mi pare di no. Diciamo alla Russia "mettiamo il tetto al vostro gas, e ve lo paghiamo quanto diciamo noi? Quello là può chiudere il rubinetto. Vogliamo andare avanti lo stesso? D'accordo, però non possono rimetterci i lavoratori italiani. L'Europa, che impone quelle sanzioni, deve proteggerli con uno scudo, un ombrello, un paracadute. Con tutti i soldi necessari. E se non lo fa l'Europa, deve farlo il governo in carica. Meglio 30 miliardi oggi che cento tra tre mesi per pagare un milione di disoccupati».

Posizioni diverse da quelle che Giorgia Meloni esprime in serata, ospite di Porta a porta . Sulle sanzioni la presidente di FdI non abbozza: «Non mi risulta che non funzionino, Mosca ci metterà 10 anni a recuperare il Pil di prima della guerra». Invece cerca punti in comune con l'alleato leghista sul price cap: «Salvini non è contro il tetto al prezzo del gas. Dice che la priorità sono le bollette, io dico che bisogna partire dalla radice del problema». La distanza torna larga sull'entità delle risorse e su come reperirle: «Per rifondere i sovracosti dell'energia da qui a marzo - garantisce Meloni - servono 3-4 miliardi. Del resto senza imporre il tetto al prezzo del gas, 30 miliardi di scostamento non basterebbero e finirebbero a chi specula».

Ragionamenti lontani dall'allarme di Salvini sulla «strage di posti di lavoro» davanti alla quale «la Lega è una voce isolata o quasi» se «a Roma e Bruxelles da settimane continuano le discussioni, senza che si arrivi a disporre interventi». Minimizzano e non entrano nella polemica gli altri alleati. Antonio Tajani, per Forza Italia, e Maurizio Lupi di Noi moderati, invocano «un recovery per l'energia». Contro la posizione di Salvini si esprimono invece gli avversari: centrosinistra e anche Azione. Mara Carfagna punge: «Salvini sulle sanzioni racconta una realtà parallela. Non è rassicurante». Quindi si appella a Meloni per «un governo di salvezza nazionale contro la crisi energetica». Ma è Pier Ferdinando Casini ad adombrare un sospetto: «Ogni volta che Salvini dice una cosa, il Cremlino interviene per avallare. Un gioco grave». Replica indiretta di Salvini: «Chi mi considera una spia russa è un poveretto».

