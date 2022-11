ANDATE IN PACE, MA DIVISI – OGGI I PARTITI DI OPPOSIZIONE SCENDONO IN PIAZZA TRA ROMA E MILANO PER LA PACE IN UCRAINA. MA CON IDEE MOLTO DIVERSE SU COME FERMARE LA GUERRA – CONTE SI DICE CONTRARIO ALL’INVIO DI ARMI A KIEV, MENTRE IL PD UFFICIALMENTE RIVENDICA L’AIUTO MILIARE AGLI UCRAINI. MA ANCHE TRA I DEM C’È CHI CRITICA LA LINEA ATLANTISTA – CALENDA, CHE SCENDERÀ IN STRADA INSIEME A LETIZIA MORATTI, HA GIOCO FACILE NEL SOTTOLINEARE LE CONTRADDIZIONI DEL PD…