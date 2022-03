COME FUNZIONA L’INFORMAZIONE “LIBERAL” AMERICANA: QUANDO LE NOTIZIE RIGUARDANO I TUOI AMICI VANNO NASCOSTE (SOPRATTUTTO PRIMA DELLE ELEZIONI)! - DOPO IL “NEW YORK TIMES” E LA “CNN”, ANCHE IL “WASHINGTON POST DI BEZOS SI ACCORGE DELLE MAIL NASCOSTE NEL FAMOSO LAPTOP DI HUNTER BIDEN E DEGLI AFFARI LOSCHI DEL FIGLIO DI JOE IN CINA E UCRAINA - 18 MESI BOLLARONO TUTTO COME FAKE NEWS, SALVO POI SCOPRIRE CHE ERA TUTTO VERO, UNA VOLTA ELETTO IL LORO CANDIDATO E BUTTATO GIÙ IL PUZZONE TRUMP. IL "NEW YORK POST", CHE PUBBLICÒ LA NOTIZIA ALLORA, SI GODE LA RIVINCITA: “LE SORPRESE NON FINISCONO MAI. SE NE ACCORGONO APPENA 18 MESI DOPO, UN PO’ TROPPO TARDI. SE FOSSE ANDATA DIVERSAMENTE, JOE BIDEN PROBABILMENTE NON SAREBBE PRESIDENTE OGGI…”

1 - “WASHINGTON POST”: HUNTER BIDEN GUADAGNÒ 4,8 MILIONI DI DOLLARI IN AFFARI CON LA CINA

Il figlio secondogenito del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Hunter, guadagnò 4,8 milioni di dollari tra il 2017 e il 2018 grazie a un accordo finanziario con la compagnia energetica cinese Cefc.

Lo rivela una nuova inchiesta pubblicata oggi dal quotidiano “Washington Post”, basata su documenti governativi, fascicoli giudiziari, dati bancari e sulle email contenute in un computer portatile appartenuto al figlio del capo della Casa Bianca.

L’affare, racconta l’inchiesta, fu concluso ufficialmente il 2 agosto del 2017 con le firme dello stesso Hunter Biden e di un dirigente cinese di nome Gongwen Dong. Pochi giorni dopo, milioni di dollari iniziarono a d approdare su un conto corrente appena aperto presso la Cathay Bank. L’intera operazione durò tuttavia poco più di un anno.

“Molti aspetti dell’accordo finanziario di Hunter Biden con Cefc China Energy sono stati già resi pubblici e inclusi in un rapporto stilato dal Partito repubblicano al Senato nel 2020. L’inchiesta ha confermato molti dettagli chiave e ha trovato ulteriori documenti che mostrano le interazioni tra la famiglia Biden e i dirigenti cinesi”, si legge nell’articolo.

I documenti mostrano che nel corso di 14 mesi il conglomerato cinese e i suoi dirigenti versarono 4,8 milioni di dollari a entità controllate da Hunter Biden e da suo zio. Non risulta invece alcuna prova che l’attuale presidente Joe Biden abbia beneficiato personalmente delle transazioni con la Cefc, iniziate un anno dopo la conclusione della sua esperienza da vice di Barack Obama e ben prima dell’annuncio della sua candidatura per le elezioni presidenziali Usa del 2020.

Tra i documenti rinvenuti dal “Washington Post” figurano il pagamento di un onorario da un milione di dollari e quello di 3,8 milioni per attività di consulenza. Secondo il quotidiano statunitense, essi mostrano “come la famiglia abbia goduto delle relazioni costruite da Joe Biden in decenni di servizio pubblico”.

Hunter Biden è già stato oggetto di un’indagine federale per presunta evasione fiscale e al centro dell’attenzione sono finiti anche i suoi affari in Ucraina, legati alla compagnia energetica Burisma e citati dai repubblicani in relazione a un possibile conflitto d’interessi. La Cefc ha rappresentato tuttavia l’affare più remunerativo mai condotto all’estero dal figlio del presidente degli Stati Uniti.

I potenziali progetti energetici discussi da Hunter Biden con la compagnia cinese non sono mai stati resi pubblici, ma l’uomo d’affari statunitense ricevette almeno 3,79 milioni di dollari in contratti di consulenza. Biden guadagnò poi un altro milione di dollari difendendo Patrick Ho, dirigente della Cefc accusato dagli Usa di aver organizzato in uno schema multimilionario di corruzione che coinvolse anche il Ciad e l’Uganda e successivamente condannato a tre anni di carcere.

2 - I MEDIA HANNO EVITATO I LEGAMI TRA JOE BIDEN E IL PORTATILE DI HUNTER

Miranda Devine per www.nypost.com

Le sorprese non finiscono mai. Prima il New York Times. Poi la CNN. Ora il Washington Post si è accorto della storia del portatile di Hunter Biden - soltanto 18 mesi dopo che il New York Post ha scoperto lo scandalo, e un po’ troppo tardi per le elezioni del 2020.

Ma ora, dopo che la nostra storia è stata censurata da Big Tech e respinta come "disinformazione russa" dal democratico Adam Schiff, e 51 ex spie guidate dall'ex direttore della CIA John Brennan, evidentemente è sicuro ammettere che il portatile è reale e che le e-mail che abbiamo pubblicato possono essere autenticate.

Naturalmente, tutti evitano l'inevitabile conclusione da trarre dalle prove contenute nel portatile che il figlio tossicodipendente del presidente, Hunter, ha abbandonato in un negozio di riparazione nel Delaware nell'aprile 2019: che Joe Biden, quando era vicepresidente, era a conoscenza di, e intimamente coinvolto in, un corrotto, multimilionario, schema di traffico d'influenza internazionale gestito da Hunter, e dal fratello di Joe, Jim Biden, nei paesi per i quali Joe era uomo di punta nell'amministrazione Obama, come Russia, Ucraina e Cina.

Il computer portatile di Hunter è un grande pezzo del puzzle che porta ad una conclusione così scioccante. Ma pur riconoscendo che il materiale sul portatile ha mostrato che Hunter stava "commerciando sul nome di suo padre per fare un sacco di soldi", come ha detto John Harwood, corrispondente della CNN dalla Casa Bianca, sia il Washington Post che la CNN si sono preoccupati di assolvere Joe Biden da qualsiasi coinvolgimento.

"Non ci sono prove che il vicepresidente Biden, o il presidente Biden, abbia fatto qualcosa di sbagliato in relazione a ciò che Hunter Biden ha commesso", ha detto Harwood.

Il Washington Post ha dichiarato di "non aver trovato prove che Joe Biden abbia personalmente beneficiato o conosciuto i dettagli delle transazioni con CEFC (azienda energetica cinese), che hanno avuto luogo dopo che aveva lasciato la vice presidenza e prima di annunciare le sue intenzioni di correre per la Casa Bianca nel 2020".

Un pezzo del New York Times all'inizio di questo mese, che pure ha riconosciuto tardivamente la veridicità del portatile - al 24° paragrafo - non ha esplicitamente scagionato il presidente, ma ha semplicemente ripetuto le difese legali che Hunter potrebbe montare se fosse incriminato dal gran giurì del Delaware, che lo indaga su presunte evasioni fiscali, riciclaggio di denaro e violazioni del Foreign Agents Registration Act.

Senza dubbio questi prestigiosi media che per un anno e mezzo hanno trattato la nostra storia con sogghignante disprezzo hanno le loro ragioni per saltare a bordo. Per prima cosa, il loro obiettivo originale di rimuovere Trump dalla carica è stato raggiunto molto tempo fa, e Joe Biden è ora così impopolare che la sua guardia pretoriana si sta sciogliendo, e riferire sulla sua famiglia è meno pericoloso per gli inviti alle cene della Beltway.

email di bao jiaqi a hunter biden 2

Per un'altra ragione, non possono tenere all’oscuro il loro pubblico, mentre il procuratore degli Stati Uniti nel Delaware completa la sua indagine su Hunter. Dio non voglia che i loro lettori e spettatori si sveglino sul fatto che sono stati ingannati e tenuti all'oscuro dai loro media di fiducia.

Ma invece di fornire ai loro lettori tutta la verità, e nient'altro che la verità, il Washington Post ha curiosamente lasciato fuori i fatti cruciali in due storie dettagliate sul portatile, martedì, in un articolo di quasi 7.000 parole. Il pezzo principale era intitolata "Inside Hunter Biden's multimillion-dollar deals with a Chinese energy company”. Un articolo che conferma i dettagli chiave e offre nuova documentazione delle interazioni della famiglia Biden con i dirigenti cinesi".

Entra nel dettaglio degli affari di Hunter Biden con il conglomerato energetico cinese, controllato dallo stato, CEFC - ma non menziona che era il braccio capitalista della Via della seta, il progetto che mira a intrappolare i paesi in via di sviluppo con prestiti massicci e superare gli Stati Uniti come potenza economica.

Ma non menziona i 6 milioni di dollari che la CEFC ha versato sul conto bancario aziendale del fidato amico della famiglia Biden, Rob Walker, un ex funzionario dell'amministrazione Clinton, la cui moglie, Betsy Massey Walker, era stata l'assistente di Jill Biden quando era la seconda donna. Il 23 febbraio 2017 e il 1° marzo 2017, due bonifici, ciascuno per 3 milioni di dollari, sono stati inviati a Rob Walker da State Energy HK Limited, una società con sede a Shanghai collegata a CEFC.

Quel denaro era un pagamento per il lavoro svolto da Hunter e dai suoi partner commerciali, durante gli ultimi due anni della vicepresidenza del padre Joe, in paesi come Romania e Russia, usando il nome di Biden per aprire porte e trovare acquisizioni per CEFC.

Il Washington Post non menziona nemmeno la società SinoHawk Holdings, che è stata costituita il 15 maggio 2017, per una joint venture tra CEFC e Hunter e i suoi partner commerciali. Questo era l'affare per il quale Joe Biden doveva ottenere una quota del 10%, come citato in una famigerata e-mail del 2017 sul portatile, "10 [per cento] detenuto da H [Hunter] per il grande uomo."

L'ex socio d'affari di Hunter, il CEO di SinoHawk, Tony Bobulinski, ha detto pubblicamente che Joe Biden è il "pezzo grosso". Ma il Washington Post curiosamente non menziona Bobulinski, anche se il suo nome è su tutte le e-mail e i documenti sul portatile relativi alla CEFC. Non menziona nemmeno che Bobulinski ha incontrato Joe Biden due volte nel 2017, per essere approvato come CEO di SinoHawk.

Considerando che il giornale dice di essere in possesso di una copia del disco rigido del portatile di Hunter del giugno 2021, queste sono omissioni curiose, che servono a sminuire il ruolo di Joe Biden.

"E' chiaro che i media sono stati complici nell'aiutare a far eleggere Joe Biden sopprimendo quelle che sapevano essere storie dannose", dice il senatore repubblicano Ron Johnson del Wisconsin, che con il senatore GOP Chuck Grassley dell'Iowa ha condotto un'indagine su Hunter Biden ed è stato accusato dai democratici di spacciare "disinformazione russa" per il suo disturbo.

"La storia del Washington Post dovrebbe essere vista come ciò che i consiglieri di Nixon una volta definirono come un 'hangout limitato modificato'", dice, usando una frase di propaganda che significa rilasciare una piccola quantità di informazioni nascoste per nascondere i dettagli più importanti.

Un altro pezzo del puzzle di Biden è stato fornito dall'inchiesta di Johnson e Grassley che ha avuto accesso ai "rapporti di attività sospette" confidenziali che le banche sono tenute a segnalare al Dipartimento del Tesoro, e ha permesso loro di rintracciare milioni di dollari da Cina, Russia, Ucraina e Kazakistan versati in conti associati a Hunter e Jim Biden e ai loro associati.

Johnson sostiene che la loro inchiesta è stata ostacolata dai democratici, che hanno organizzato falsi briefing dell'FBI per lui e poi hanno fatto trapelare dettagli alla stampa per mettere in dubbio i testimoni che voleva citare in giudizio, come Hunter e i suoi partner.

Ma sono stati anche i membri del suo stesso comitato repubblicano a mettersi in mezzo, negando a Johnson i numeri di cui aveva bisogno per citare in giudizio i testimoni quando il suo partito aveva il potere.

Johnson non li nomina, ma i senatori Mitt Romney e Rob Portman erano tra quelli che si sono opposti alla natura "politica" dei mandati di comparizione.

Johnson e Grassley sono stati difesi ora, ma immaginate quanto sarebbe stata diversa la storia se fossero stati sostenuti dalla loro stessa squadra. Joe Biden probabilmente non sarebbe presidente oggi.

