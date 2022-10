14 ott 2022 10:40

COME GODE PUTIN – IN SVEZIA È STATO TROVATO UN ACCORDO PER LA FORMAZIONE DI UN GOVERNO DI CENTRODESTRA, GUIDATO DAL PARTITO CONSERVATORE DI ULF KRISTERSSON, CON L’APPOGGIO DI JIMMIE AKESSON E DEI SUOI DEMOCRATICI SVEDESI, PARTITO DI ISPIRAZIONE NEONAZISTA (ALLEATO CON LA MELONI ALL’EUROPARLAMENTO) – AKESSON È IL PRIMO NOME DELLA LISTA DEI BENEFICIATI DA PUTIN, RIVELATA DAL REPORT DELL’INTELLIGENCE AMERICANA…