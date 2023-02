8 feb 2023 14:53

COME GODE TRAVAGLIO – “IL FATTO QUOTIDIANO” RACCOGLIE UNA SERIE DI LETTERE DEI LETTORI CHE GIOISCONO PER LA VITTORIA IN TRIBUNALE CONTRO RENZI (CHE DOVRÀ BONIFICARE 42MILA EURO AL DIRETTORE): “MI OFFRO VOLONTARIO PER CONTARE LE BANCONOTE” – “CHE GIOIA INDICIBILE” – “DOVE POSSO TROVARE LA CARTA IGIENICA RENZI?” – RISPOSTA DI TRAVAGLIO: “LA VENDONO ONLINE, MA STA ANDANDO A RUBA…”