In un'ora di discorso ai nuovi parlamentari grillini, riuniti per la prima volta a Montecitorio, Giuseppe Conte li incita a fare un'opposizione «intransigente, ma senza preconcetti», apre a una riforma del reddito di cittadinanza, purché «nessuno provi a smantellarlo» e chiede di «stabilizzare» il superbonus. Non pronuncia mai, invece, la parola «Pd».

Eppure è sempre nella sua testa. Il leader M5S vede l'ex alleato in difficoltà, sa di avere pochi mesi di vantaggio prima del congresso dem, e vuole indebolirlo in fretta, colpo dopo colpo.

Dopo aver iniziato a sottrarre al Pd il mondo associazionistico, cattolico e laico, attraverso la spinta data alla manifestazione per la pace, ora il leader dei Cinque stelle punta a espropriare i dem della loro rete di riferimento sui territori. «Apriamo al dialogo con le liste civiche», dice ai suoi fedelissimi, «ma stiamo attenti a non farci usare come taxi».

L'obiettivo è quello di rafforzarsi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali locali, diventando il primo punto di riferimento del campo progressista. Ennesimo indizio che l'idea di un'alleanza con i dem alle regionali in programma nei prossimi mesi, dal Lazio alla Lombardia, fino al Friuli, al momento è un'ipotesi lontanissima, quasi inesistente.

Le liste civiche da attirare sono quelle che fino a ieri parlavano con il Pd. Per riuscirci, però, serve una maggiore presenza a livello locale. Un aspetto su cui «dobbiamo migliorare», riconosce Conte di fronte ai parlamentari neoeletti. «Il fine settimana non è solo un momento di relax familiare. Deve essere un momento di confronto con i cittadini».

Entro la fine della settimana verrà pubblicato il regolamento dei gruppi territoriali, poi sarà il momento di eleggere i coordinatori regionali e di organizzare i forum, rinominati "Piazza delle idee", per intercettare e coinvolgere l'elettorato: «Su questo sarò implacabile», avverte. Conte dà il benvenuto così ai nuovi deputati e senatori M5S. Li sprona, dà la carica, ma ammette di essere «emozionato» anche lui, eletto deputato. «Non so ancora in quale commissione andrò.

Deciderò anche in base alle richieste dei nostri parlamentari», dice a La Stampa. «In commissione Difesa? No, in commissione d'Attacco», ride. È di buonumore. Gli ultimi sondaggi danno il Movimento appaiato al Pd. Nel mondo digitale del Metaverso lo ha già superato, secondo quanto rileva un'indagine dell'Associazione italiana dei giovani innovatori. I grillini debuttanti, invece, all'uscita sono ancora frastornati: «Conte ci ha fatto il discorso motivazionale», dicono.

Ma sono carichi, pronti a fare «un'opposizione dura, per difendere i presidi di dignità sociale che abbiamo introdotto», spiega la neoeletta senatrice siciliana Dolores Bevilacqua. Il collega Bruno Marton riparte esattamente da dove aveva lasciato: «Eletto nel 2013, poi uscito nel 2018 e ora rieccomi qui per il secondo mandato - racconta -. Mi trovo sempre all'opposizione, ma è un altro Movimento, molto diverso rispetto a 10 anni fa». Comunque, è sicuro che «ci divertiremo, l'opposizione la sappiamo fare».

[…] «Al governo non faremo sconti. Saremo duri, saremo intransigenti, perché l'intransigenza è nel nostro Dna». È un Giuseppe Conte battagliero quello che poco prima dell'ora di pranzo si presenta di fronte ai neo eletti deputati e senatori del Movimento 5 stelle, riuniti nella saletta dei gruppi a Montecitorio. Un colloquio da quasi quattro ore per suonare la carica alle truppe parlamentari appena rinnovate, tutte (o quasi) di provata fede contiana. […]

Linea che suona più o meno così: ribattere al governo colpo su colpo (ma «senza alcun ostruzionismo pregiudiziale», è la precisazione), per difendere a spada tratta le bandiere piantate da M5S nella passata legislatura.

Tre punti su tutti: reddito di cittadinanza («nessuno pensi di smantellarlo», l'avviso recapitato dall'avvocato a Giorgia Meloni), Superbonus e legge anticorruzione. […] Così come alto resta il muro eretto nei confronti del Pd, o almeno dei suoi «vertici attuali». Perché la rotta dell'avvocato non cambia: la nave pentastellata veleggia da sola.

E l'appello di Enrico Letta a fare fronte comune tra opposizioni viene respinto al mittente. «Perché mai il ragionamento che corre tra i grillini dovremmo sederci a un tavolo a discutere con un segretario dimissionario?».

[…] Eppure c'è chi fa notare che una qualche intesa di massima con centrosinistra e Terzo polo potrebbe giovare, ai Cinquestelle. Almeno per quanto riguarda la suddivisione delle cariche che proprio all'opposizione sono riservate: la presidenza del Copasir, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, la guida della Commissione di Vigilanza Rai e quella della giunta per le Immunità. Ma i grillini non la pensano così.

Perché se per quanto riguarda il Copasir nessuno dubita che alla fine la poltrona spetterà al Pd, in quanto prima forza di opposizione (si fanno i nomi di Lorenzo Guerini e di Enrico Borghi), è sulla Vigilanza Rai che i pentastellati hanno messo gli occhi. Con un nome che già circola: quello del ministro uscente dell'Agricoltura Stefano Patuanelli. […]

