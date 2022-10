14 ott 2022 10:29

COME HA FATTO LICIA RONZULLI A DIVENTARE LA ZARINA DI ARCORE? LA SVOLTA PER L’EX INFERMIERA DEL GALEAZZI DI MILANO ARRIVA NEL 2009, QUANDO, DOPO LA MANCATA ELEZIONE IN PARLAMENTO DELL’ANNO PRECEDENTE, PASSA A COORDINARE LA FROTTA DI RAGAZZE ALL’INGRESSO DI VILLA CERTOSA. DA ALLORA, È SEMPRE A FIANCO DI BERLUSCONI – IL RAPPORTO CON MARTA FASCINA, LE NOZZE (POI FINITE) CON L’EX MARITO, RENATO CERIOLI, IMPRENDITORE E MANAGER SANITARIO, E LE CHIAMATE CON LA MINETTI...