4 lug 2022 15:41

COME HA SCRITTO MASSIMO GIANNINI, L’UNICO MANAGER DELLE GRANDI PARTECIPATE STATALI CHE RIMARRÀ È CLAUDIO DESCALZI! L’AD DI ENI VELEGGIA VERSO IL QUARTO MANDATO CONSECUTIVO, VISTO IL SUO RUOLO NEI CONTRATTI PER SOSTITUIRE IL GAS DI MOSCA – STARACE È NEL MIRINO PER I RAPPORTI CON LA RUSSIA E PROFUMO PER IL COLOMBIAGATE. E PER DONNARUMMA NON BASTA IL RECORD DEL TITOLO DI TERNA IN BORSA…