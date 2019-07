DAGONEWS

RENZI TAMIN AL THANI QATAR

Colpi di Qatar. L'ambasciatore in Italia ha mandato all'emiro un resoconto dettagliato di quanto emerso dalle intercettazioni di Palamara, che raccontava alla moglie di Renzi che a Doha faceva da intermediario per far comprare l'AS Roma (Lotti dixit - vedi questo articolo).

Tamim al Thani ha dato l'ordine ai suoi emissari di prendere le distanze da quello che è stato captato dal famigerato trojan, specificando che lui non riceve ex capi di governo e che non ricorda di aver visto Renzi fuori da occasioni ufficiali nelle sue vesti di premier.

ALFANO GENTILONI

Di sicuro fu durante la cosiddetta blockade, l'embargo imposto da Arabia Saudita e Stati Uniti sul piccolo stato del Golfo, che dall'Italia si era ipotizzato l'ingresso degli emiri nella Roma e nella costruzione dello stadio. Se ne parlò durante una visita ufficiale di Alfano (allora ministro degli Esteri, con l'aiuto del suo fidato Andrea Gemma), in tempi di governo Gentiloni.

Oggi l'obiettivo del giovane emiro, salito sul trono in fretta e furia quando la comunità internazionale ha ''ostracizzato'' l'attivismo del padre nella regione (e fuori), è quello di riportare il Qatar nel salotto buono delle relazioni internazionali. È di poco tempo fa l'ingresso nella White List dell'Unione Europea, l'elenco che registra la trasparenza degli stati e delle loro istituzioni finanziarie.

l tamim hamad thani CON SARKOZY

Eredità della politica del padre e del vecchio primo ministro qatarino sono anche le inchieste che hanno portato al fermo di Michel Platini con l'accusa di corruzione per l'assegnazione dei Mondiali 2022. Anche se c'era Tamim a quel pranzo all'Eliseo con Sarkozy e l'ex juventino…

A proposito della squadra torinese, i contatti tra la Juve e il Qatar ci sono stati, in particolare con il ministro dello Sport Salah bin Ghanim Al Ali, ma si sono interrotti quando hanno capito che non avrebbero potuto prendere la maggioranza della squadra: gli Agnelli vogliono solo azionisti che caccino un po' di soldi per consolidare i bilanci squassati dalle ultime operazioni di mercato…

platini luca palamara 8 RENZI SALZANO PRIMO MINISTRO QATAR