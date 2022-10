21 ott 2022 19:19

COME MAI IL GIANNI LETTA DELLA MELONI, GIOVANBATTISTA FAZZOLARI, NON E’ ENTRATO NELLA SQUADRA DI GOVERNO? – SARA’ PER I TWEET COMPROMETTENTI CHE IL FEDELISSIMO DELLA "DUCETTA" VERGAVA SU MATTARELLA DESCRITTO COME “UN ASPIRANTE DEMONIO”, ANZI “UN ROTTAME”. DI PIÙ: “OLTRE I CONFINI DEL RIDICOLO”. DOPO CHE "L’ESPRESSO" HA SQUADERNATO LE SUE PRODEZZE SOCIAL, FAZZOLARI HA CANCELLATO IL SUO PROFILO TWITTER…