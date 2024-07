COME MAI LA GUERRA COMMERCIALE SUI VEICOLI ELETTRICI TRA LA CINA E L'OCCIDENTE NON TOCCA LA TESLA DI ELON MUSK? - A MAGGIO, L'AMERICA HA IMPOSTO UN DAZIO DEL 100%. NELL'UE È ENTRATA IN VIGORE UNA TARIFFA PROVVISORIA DEL 37,6%. PECHINO HA RISPOSTO DANDO ORDINE ALLE AGENZIE GOVERNATIVE DI ELIMINARE SOFTWARE E HARDWARE IBM, MICROSOFT E ORACLE. E DI NON ACQUISTARE GLI IPHONE DI APPLE - L'OBIETTIVO PIÙ OVVIO DOVREBBE ESSERE TESLA, CHE HA UN'ENORME PRESENZA IN CINA. INVECE ELON MUSK SPADRONEGGIA NELL'IMPERO DEL DRAGONE. ECCO PERCHÉ….

Da The Economist - Estratti

Nella guerra commerciale tra Occidente e Cina è iniziata una battaglia sui veicoli elettrici (EV). A maggio, nell'ambito di una più ampia campagna contro la tecnologia cinese, l'America ha imposto un dazio del 100% sui veicoli elettrici cinesi. Il 2 luglio il Canada ha avviato una consultazione su quelle che ha definito "pratiche commerciali cinesi sleali" nel settore degli ev.

Due giorni dopo, nell'UE è entrata in vigore una tariffa provvisoria del 37,6% sui prodotti elettronici cinesi. Il 10 luglio, pochi giorni dopo il colpo simbolico dell'apertura di un'indagine antidumping sul brandy europeo, il ministero del Commercio cinese ha segnalato che non prenderà sotto gamba l'attacco. Ha dichiarato che studierà se le tariffe dell'UE creano barriere al libero scambio.

Le aziende automobilistiche occidentali con grandi attività in Cina temono di essere coinvolte nel fuoco incrociato. Si unirebbero alle precedenti vittime dell'intensificarsi del conflitto. Alle agenzie governative cinesi è stato detto di eliminare software e hardware prodotti da aziende americane come Ibm, Microsoft e Oracle, apparentemente per motivi di sicurezza nazionale. Ad alcuni funzionari è stato persino detto di non acquistare gli iPhone di Apple – scrive The Economist.

L'obiettivo più ovvio della Cina nella lotta contro l'ev è Tesla. Il pioniere americano dei veicoli elettrici ha un'enorme presenza in Cina ed è in costante competizione con Byd, un rivale locale, per diventare il primo produttore al mondo di auto a batteria. Eppure, lungi dall'essere il grande sconfitto della disputa sulle tariffe, Tesla sembra registrare una vittoria dopo l'altra in Cina.

[…]

Non è chiaro perché Tesla sembri invulnerabile. Forse Musk ha convinto Li Qiang, premier cinese, che le Tesla non rappresentano una minaccia per la sicurezza quando i due si sono incontrati ad aprile a Pechino. Oppure, come sospettano alcuni addetti ai lavori vicini alla fabbrica di Tesla a Shanghai, i successi dell'azienda sono legati alla recente amicizia di Musk con Donald Trump, che sembra più probabile che non torni alla Casa Bianca dopo le elezioni presidenziali americane di novembre. Se il capo dell'auto diventasse un consigliere presidenziale, come alcuni ipotizzano, potrebbe convincere il capo della Cina a moderare la sua posizione.

C'è una spiegazione meno cospiratoria per la fortuna di Tesla. Il trattamento riservato all'azienda di Musk illustra l'imbarazzante situazione in cui si trova il governo cinese. Da un lato, deve apparire duro nei confronti delle potenze straniere ostili che accusano le aziende cinesi di inondare i mercati con prodotti sovvenzionati.

Dall'altro, con il rallentamento dell'economia cinese, sta cercando di dare un segnale di apertura agli investimenti stranieri. In questo contesto, un giro di vite su uno dei più importanti investitori esterni invierebbe un messaggio sbagliato.

Il governo cinese potrebbe quindi optare per un contrattacco più calibrato. Un risultato probabile è un maggiore ricorso all'arma scelta dall'America: le restrizioni alle esportazioni. La Cina ha già limitato le esportazioni di gallio e germanio, due minerali di cui le aziende cinesi controllano la produzione e che sono fondamentali per ogni tipo di elettronica, comprese quelle delle auto elettriche. La Cina potrebbe anche aggiornare l'elenco delle esportazioni controllate in settori in cui le aziende occidentali si affidano alla proprietà intellettuale cinese.

[…]

