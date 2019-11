DAL CARCERE DURO ALLA LIBERTÀ È UN ATTIMO - DOPO LA CASSAZIONE, PER BUZZI LA PENA POTREBBE ESSERE DIMEZZATA, E POTRÀ CHIEDERE L'AFFIDAMENTO IN PROVA, USCENDO DI PRIGIONE. TUTTO BENE, SE NON FOSSE CHE A LUI, GIÀ CONDANNATO PER OMICIDIO, UNA SECONDA POSSIBILITÀ LO STATO GLIEL'AVEVA DATA, E L'HA USATA PER FREGARSI I SOLDI DELLE COOP USANDO CARMINATI COME ARMA IMPROPRIA - PIGNATONE: ''NON SOTTOVALUTARE IL POTERE DEI CLAN E DELLA CORRUZIONE, SONO UNA MINACCIA PER LA DEMOCRAZIA''